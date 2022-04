Aktualizováno: Moskva musí platit pokutu za zastavení plynu, rubly platit nebudeme, říká Morawiecki

Ruská plynárenská společnost Gazprom zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Evropská unie chystá společnou reakci.

(AKTUALIZOVÁNO, 16:40) Polsko učiní vše pro uložení smluvních pokut Rusku, které zastavilo dodávky plynu do země. Prohlásil to dnes podle agentury Reuters polský premiér Mateusz Morawiecki.

Potvrdil také, že Varšava za ruský plyn nebude platit v rublech, jak to vyžaduje Moskva, a vyzval partnerské země, aby tak nečinily ani ony.

„Učiníme vše pro to, aby byla Rusku uložena smluvní pokuta, protože tento krok není legální a neodpovídá smlouvě,“ řekl Morawiecki na tiskové konferenci.

(AKTUALIZOVÁNO, 14:24) Bulharsko, které pokrývá téměř veškerou spotřebu plynu dovozem z Ruska, začalo v důsledku útoku ruských vojsk na Ukrajinu hledat nové zdroje dodávek této suroviny. Bulharský vicepremiér Asen Vasilev už v březnu oznámil, že jeho země nebude jednat s ruskou plynárenskou společností Gazprom o nové smlouvě o dodávkách, až na konci letošního roku vyprší nynější desetiletý kontrakt.

Gazprom dnes zastavil dodávky plynu do Bulharska a Polska. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že místní plynárenské podniky Bulgargaz a PGNiG odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Bulharský ministr energetiky Alexander Nikolov dnes uvedl, že jeho země má k dispozici zemní plyn alespoň na měsíc. Dodal, že Rusko zjevně používá zemní plyn jako politickou a ekonomickou zbraň.

Vasilev už v březnu uvedl, že Bulharsko bude usilovat mimo jiné o zvýšení dodávek plynu z Ázerbájdžánu či o dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z terminálů v sousedním Turecku a v Řecku. Bulharsko nyní pracuje na dokončení plynovodu, který má propojit jeho síť s Řeckem. Projekt podle Vasileva výrazně zvýší dovozní kapacitu země a zajistí spojení s plánovaným LNG terminálem v řeckém přístavním městě Alexandrupoli, který by měl zahájit provoz v příštím roce.

Na projektu se pracuje už řadu let a diplomaté ze Spojených států a z Evropy měli podle serveru Politico dlouhou dobu podezření, že Moskva se snaží Bulharsko přimět k jeho zastaveni. Bulharsko patří mezi členské země Evropské unie s největšími vazbami na Rusko. Jeho nová vláda se však snaží být více prozápadní, upozornil server Politico.

Ruská reakce

Požadavek platit za dodávky ruského plynu v rublech není vydíráním, prohlásil dnes mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentury TASS. Rusko podle něj obnoví dodávky plynu Polsku a Bulharsku, jakmile za ně tyto země „náležitou formou“ zaplatí. Rusko zůstává spolehlivým dodavatelem energetických surovin, dodal mluvčí.

„Platba ve správné podobě bude základem pro pokračování dodávek,“ řekl Peskov a státní agentura TASS si jeho vyjádření vyložila ve smyslu, že „dodávky budou obnoveny, pokud tyto země začnou platit rubly“.

Prezident Vladimir Putin se nechystá o situaci jednat s polskými a bulharskými představiteli, řekl Peskov. Rusko podle něj muselo přejít na platby v rublech z čiré nezbytnosti poté, co Rusku západní země „ukradly značnou část jeho rezerv“.

Ruské rezervy uložené na Západě byly zmrazeny v rámci sankcí, kterými se Západ snaží Rusko přimět k ukončení války proti Ukrajině.

Podle Peskova šlo o „bezprecedentní nikoliv přátelské kroky v oblasti ekonomiky a financí, které vůči nám podnikly nikoliv přátelské země“. Ty podle něj „zablokovaly, čili rusky řečeno ukradly“ značnou část ruských rezerv, a to si vyžádalo nový způsob placení, který Putin nařídil dekretem.

(AKTUALIZOVÁNO, 11:32) Polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová uvedla, že Polsko je připraveno obejít se bez plynu a případně také bez ropy z Ruska. Upozornila, že polské zásobníky s plynem jsou naplněny zhruba z 80 procent, ale díky dodávkám přes přípojky plynovodů z České republiky a Litvy nemusí Polsko do zásob sahat. Těžba plynu v Polsku podle ní běží na maximum.

Bulharský ministr energetiky Alexander Nikolov ujistil, že Bulharsko má k dispozici zemní plyn alespoň na měsíc. Prozatím rovněž vyloučil opatření k omezování spotřeby plynu.

Bulharský premiér Kiril Petkov uvedl, že jeho země nyní přezkoumává veškeré dohody s Gazpromem, včetně těch o tranzitu plynu do Srbska a Maďarska. Sofia hovoří o porušení smlouvy, protože dopředu zaplatila za dodávky na celý měsíc. Také polská společnost PGNiG postup Gazpromu označila za porušení smlouvy a vyhradila si právo požadovat odškodné.

Šéf dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin označil rozhodnutí Gazpromu za správné. Zároveň vyzval k podobnému postupu vůči dalším zemím, které nejsou k Rusku přátelské.

V souvislosti se sankcemi, které proti Rusku za jeho vojenský vpád na Ukrajinu zavedly západní země, ruská vláda 7. března aktualizovala seznam zemí, které považuje vůči Rusku za znepřátelené. Česká republika se na seznamu ocitla už loni v květnu v souvislosti s kauzou Vrbětice - z exploze tamních muničních skladů čeští představitelé obvinili příslušníky ruské tajné služby.

(AKTUALIZOVÁNO, 10:34) Evropská unie chystá společnou reakci na zastavení dodávek ruského zemního plynu do Polska a Bulharska. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která krok Moskvy označila za pokus využít plyn k vydírání evropských zemí. Unijní exekutiva je podle ní na tento scénář připravena a je v kontaktu se všemi členskými státy, s nimiž řeší zajištění dostatečných dodávek pro celou EU.

Ruská plynárenská společnost Gazprom ráno oznámila, že přestává posílat plyn do Polska a Buharska, neboť tamní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Unijní země to označují za porušení smluv.

„Je to neoprávněné a nepřijatelné. A znovu to dokazuje, jakým je Rusko nespolehlivým dodavatelem plynu. My jsme na tento scénář připraveni,“ uvedla von der Leyenová. Členské země mají podle ní nouzové plány právě pro tuto situaci, na níž se s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu připravovaly.

V těchto chvílích podle von der Leyenové zasedá skupina expertů komise, unijních orgánů a zástupců členských zemí, která řeší podrobnosti koordinované reakce.

(10:20, původní zpráva) Ruská plynárenská společnost Gazprom zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Polská společnost PGNiG přerušení dodávek potvrdila. Krok označila za porušení smlouvy a vyhradila si právo požadovat odškodné. Upozornila také, že její zákazníci nadále dostávají plyn podle svých potřeb. Sofia hovoří o porušení smlouvy, protože dopředu zaplatila za dodávky na celý měsíc.

Gazprom varoval, že při nepovoleném odběru ruského plynu z tranzitních dodávek do třetích zemí tyto tranzitní dodávky sníží o objem neoprávněně odebraného plynu. Ruský podnik také uvedl, že nadále pokračuje v dodávkách plynu do Evropy přes Ukrajinu, a to v souladu s požadavky evropských zákazníků. Tyto požadavky jsou však podle něj nižší než v úterý.

Cena plynu pro evropský trh se dnes ráno zvýšila zhruba o 20 procent a přechodně se dostala až na 125 eur (3064 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující. Trh reaguje na oznámení, že ruská plynárenská společnost Gazprom vyplnila svou hrozbu a zastavila dodávky plynu do Polska a do Bulharska.

Kolem 10:00 SELČ se cena v TTF pohybovala kolem 117 eur, a vykazovala tak nárůst o více než deset procent. Začátkem března, krátce po invazi ruských vojsk na Ukrajinu, cena krátce vystoupila až na rekordních zhruba 345 eur za MWh. Před rokem se pohybovala kolem 18 eur za megawatthodinu.

Přes Polsko vede plynovod Jamal, který přepravuje ruský plyn přes Bělorusko a Polsko do Německa. Agentura Reuters informovala, že dnes krátce před 06:30 SELČ ruský plyn do Polska ještě tímto plynovodem proudil. Také dodávky ruského plynu do Bulharska podle provozovatele bulharské plynárenské sítě Bulgartransgaz v časných ranních hodinách ještě pokračovaly.

Gazprom v úterý upozornil, že zastaví dodávky plynu dnes v 08:00 SELČ. Polská televize TVN 24 poznamenala, že PGNiG pokládá přerušení dodávek plynu za porušení kontraktu s ruskou stranou.

Bulharsko již zaplatilo za dubnové dodávky ruského plynu, zastavení dodávek proto bude pokládat za porušení platné smlouvy, uvedli bulharští představitelé.