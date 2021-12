Aktualizováno: Rodiče mohou registrovat k očkování děti do 11 let. Zatím jich přihlásili víc než 8500

Rodiče přihlásili k očkování proti covidu-19 zatím asi 8500 dětí ve věku pět až 11 let, další očkovací místa pro ně přibudou.

(AKTUALIZOVÁNO, 17:05) Do očkovacích center bylo dnes odpoledne přihlášeno k očkování proti covidu-19 více než 8500 dětí ve věku pět až 11 let, po 15:15 o tom informovala na twitteru Chytrá karanténa. Dalších téměř 6600 dávek očkování si podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha objednalo 120 praktických lékařů pro děti a dorost. Řekl to na tiskové konferenci po jednání vlády. Očkovacích center je podle informací na webu ministerstva zapojeno zatím 28, chybí v pěti krajích.

(11:25, původní zpráva) Novinářům to řekl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch. Registrace byla spuštěna v noci na dnešek. Česko má pro mladší děti objednáno zatím asi 300 000 dávek vakcíny, dorazit by měly tento týden. Bližší termín podle Vojtěcha zatím znám není. Dětí v tomto věku je kolem 800 000.

Očkovat děti bude podle Vojtěcha asi 50 center, některá zatím v registračním systému nejsou dostupná. Další možností je očkování přímo v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, kam se lidé nemusí registrovat přes internet, ale osloví přímo lékaře.

Registrace byly spuštěny už v neděli večer, stejně jako zkrácené přihlašování k očkování posilující dávkou pro lidi nad 55 let. Dosud mohli další vakcínu dostat po půl roce od dokončeného očkování, nově po pěti měsících. Za týden ministerstvo umožní registrace po pěti měsících i pro padesátníky. Dosud měli zkrácenou lhůtu pro posilující dávku lidé nad 60 let a chronicky nemocní.

Odborníci upozorňují, že účinnost očkování po několika měsících slábne, doporučují proto třetí dávku, která imunitu obnoví zhruba za týden. Aplikovat si ji zatím nechalo víc než 1,5 milionu lidí. V posledních týdnech i kvůli tomuto slábnutí imunity přibývá lidí, kteří se nakazili po dokončeném očkování. V listopadu a prosinci tvoří asi třetinu případů. Lidí po třetí dávce je za prosinec 0,7 procenta.

Vakcína chrání zejména před vážným průběhem nemoci, který by vyžadoval hospitalizaci. V listopadu potřebovalo péči v nemocnicích asi 6700 nakažených covidem-19 ze zhruba 6,5 milionu plně očkovaných starších 16 let a 8700 z 2,9 milionu bez dokončeného očkování. U očkovaných je to 0,1 procenta a 0,3 procenta u neočkovaných, tedy asi třikrát víc.

Lékařské společnosti očkování dětí doporučují

Lékařské společnosti doporučují očkování dětí proti covidu-19 i pro skupinu ve věku od pěti do 11 let. Uvedly to v dnes zveřejněném stanovisku, na které na twitteru upozornil předseda České vakcinologické společnosti společnosti Roman Chlíbek.

I když je covid-19 v dětském věku méně závažný než u dospělých, děti a adolescenti tvoří významnou část nemocných, někteří skončili v nemocnici a zemřeli. Covid může u dětí způsobit závažné multisystémové zánětlivé onemocnění i dlouhodobé potíže.

I když byly po očkování proti covidu zaznamenány vzácné a vesměs mírné případy zánětu osrdečníku a srdečního svalu, prospěch z očkování podle lékařů převyšuje riziko těchto nežádoucích účinků. Už dříve vakcinologická společnost doporučila očkování proti covidu pro děti od 12 let.

Covid má podle odborníků na děti a adolescenty i mnohé nepřímé zdravotní dopady. Infekce u dětí navíc pomáhají udržovat cirkulaci viru ve společnosti. „Očkování může přispět k udržení normálního fungování společnosti včetně prezenční výuky a dalších dětských kolektivních aktivit. Obě dostupné mRNA vakcíny jsou velmi účinné v prevenci nemoci covid-19,“ uvedly lékařské společnosti.

Kromě vakcinologické se ke stanovisku připojila mimo jiné i pediatrická společnost, sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a společnost pro epidemiologii a mikrobiologii.

Pro děti jsou dostupné očkovací látky od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Odborná společnost připomíná, že po registraci vakcín byla zjištěna příčinná souvislost očkování s rozvojem zánětu osrdečníku a srdečního svalu, především u chlapců po druhých dávkách vakcíny. „Tyto příhody jsou vzácné a vesměs mírné. Prospěch z očkování převyšuje riziko těchto nežádoucích účinků,“ napsali odborníci.

Pokud děti covid prodělají, je možné podle odborníků vakcinaci odložit o tři až šest měsíců. Stejná možnost platí i v případě druhé dávky, pokud dítě onemocní po podání první dávky.