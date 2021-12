Aktualizováno: Přibylo nejméně nakažených za posledních pět týdnů. Na jižní Moravě je 7 případů omikronu

V neděli v Česku přibylo 4111 potvrzených případů koronaviru. Nemocnice v Brně potvrdila sedmý případ nákazy omikronem.

(AKTUALIZOVÁNO, 15:31) Fakultní nemocnice Brno sekvenací potvrdila v kraji sedmý případ nákazy koronavirovou variantou omikron. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Případem je dítě z Adamova, kde už jsou dvě nakažené děti v základní škole. Dalšími dvěma nakaženými jsou zdravotní sestry z Fakultní nemocnice Brno a dvě děti jedné z nich. Mezi případy z Brna a Adamova není žádná souvislost.

Nákazu odhalila právě brněnská fakultní nemocnice, která umí mezi odebranými vzorky odhalit různé varianty koronaviru. Provádí ale také sekvenaci, při které se nákaza potvrdí. Nejprve odhalila omikron u dvou svých zdravotnic, poté u dvou dětí jedné ze zdravotnic. Dále se nákaza objevila u dvou žáků adamovské školy, kde se nyní potvrdil i poslední případ. Nikdo z nakažených necestoval do zahraničí.

Česko mělo do potvrzení případů na jižní Moravě dva oficiálně potvrzené případy omikronu. První byla žena z Liberce, druhým člověk s úzkým kontaktem na tuto ženu.

Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jihoafrické republice.

(10:14, původní zpráva) Je to zároveň nejnižší denní nárůst za posledních pět týdnů. Dále klesá i incidenční číslo. Na 100 000 obyvatel připadá v uplynulém týdnu 851 nakažených. V nemocnicích je s covidem 5561 pacientů, z toho 984 v těžkém stavu. V obou případech je to nejméně za prosinec. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Denní počty nových případů koronaviru zpomalují v mezitýdenním srovnání už 11 dní v řadě. Za celý minulý týden odhalily laboratoře v zemi celkem 91 038 nakažených. O týden dříve jich bylo více než 114 000.

S covidem-19 dosud v Česku zemřelo 34 551 lidí. Za minulý týden zatím ministerstvo eviduje 659 obětí. Od pondělí do čtvrtka byl denní počet zemřelých vyšší než 100. Na pátek připadá 98 úmrtí, na sobotu 73 a na neděli 53. Údaje z posledních dní ale většinou při dalších aktualizacích ještě rostou.

Incidenční číslo zůstává vyšší než tisíc už pouze ve dvou krajích, a to velice těsně. Na Vysočině připadá na 100 000 obyvatel v posledních sedmi dnech 1002 nakažených, ve Zlínském kraji pak 1001 nakažených. Od neděle incidenční číslo kleslo téměř ve všech regionech. Jedinou výjimkou je Karlovarský kraj, kde se incidence nepatrně zvýšila z 405 na 406. Stále tam ale je nejnižší v zemi.

Laboratoře v neděli provedly zhruba 33 500 testů, asi o 14 500 méně než před týdnem. U preventivních testů bylo pozitivních 8,22 procenta vzorků, před týdnem to bylo 9,31 procenta. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se naopak podíl pozitivních mírně zvýšil z 13,27 na 13,51 procenta. V případě diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, klesla pozitivita z 28,1 na 24,24 procenta.

V neděli laboratoř oficiálně potvrdila šest případů varianty koronaviru omikron na jižní Moravě. Tři z nakažených mají mírné příznaky, ostatní bezpříznakový průběh nemoci. Jihomoravští hygienici mají nahlášeno sedmé podezření na omikron, na potvrzení se čeká. Dosud bylo v ČR prokázáno osm případů varianty omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru.

Zdravotníci v neděli aplikovali přibližně 21 000 dávek vakcíny proti covidu, asi o 1300 méně než před týdnem. Lidé si opět chodili zejména pro třetí posilující dávku, dostalo ji více než 15 500 zájemců. Naopak první očkování podstoupilo jen 1170 lidí. Od prosincového začátku vakcinace dosud zdravotníci v zemi podali téměř 14,4 milionu dávek vakcíny, ukončené očkování má bezmála 6,5 milionu lidí.