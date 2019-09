Řádění Mansonovy sekty bylo krvavou tečkou za érou hippies

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Michal Kukla

Šedesátá a sedmdesátá léta v USA se nesla v duchu míru a lásky. Hnutí za občanská práva bylo na svém vrcholu, ekonomika vzkvétala a desítky tisíc lidí se zapojovaly do protestů proti válce ve Vietnamu. Éra hippies ale v roce 1969 náhle skončila a značný podíl na tom má krvavé řádění sekty Charlese Mansona.

Ačkoliv je Charles Manson jedním z nejznámějších sériových vrahů vůbec, sám nikdy nikoho nezabil. To ovšem nic nemění na tom, že šlo o šíleného člověka se stejně šíleným příběhem, v němž se volně mísí lítost s odporem.

Dětství za mřížemi

Manson se narodil v listopadu 1934 teprve šestnáctileté matce v americkém Kentucky. Jeho otec, který byl v okolí známý jako notorický podvodník, se o svého syna nijak nezajímal a nikdy se spolu nepotkali. Matka nebyla o mnoho lepší. Často nechávala chlapce samotného, poflakovala se se svými četnými milenci a bratrem a věčně se opíjela.

Aby toho nebylo málo, měla také problémy se zákonem a takřka polovinu svého života strávila za mřížemi za menší či větší krádeže. Kvůli její špatné reputaci se rodina mnohokrát stěhovala.

Mladý Manson tedy musel často zůstávat v péči své tety a brzy se sám dostal do konfliktu se zákonem kvůli drobným krádežím či vandalismu. Jako náctiletý chlapec trávil v rozličných nápravných zařízeních v podstatě více času než doma. Jeho matka byla navíc ráda, že si díky synově absenci mohla užívat svobody.

V pasťácích či nápravných zařízeních pro chlapce se Manson potkal se všemi možnými druhy šikany, fyzického týrání, a dokonce i sexuálního obtěžování. Kvůli chování svých trýznitelů se brzy sám stal krutým tyranem.

Od vandalismu a krádeží přešel k vážnějším prohřeškům. Byl dvakrát zatčen: jednou za znásilnění a podruhé za pasáctví nezletilých dívek.

Hudba, reinkarnace a 'Helter Skelter'

V roce 1967 byl propuštěn. Tou dobou už strávil více než polovinu svého 32letého života za mřížemi. Dle jeho vlastních slov se mu vězení stalo domovem, a požádal tedy o povolení zůstat. Jeho nezvyklá žádost byla zamítnuta. Bezradný Manson se nakonec rozhodl pomstít se světu, který ho už odmala odmítal.

Je s podivem, jak se takřka negramotnému Mansonovi, který byl navíc ještě naprosto nepřizpůsobený běžnému životu a těžce psychicky nemocný, podařilo zfanatizovat takřka stovku mladých Američanů z převážně spořádaných a majetných rodin.

Manson se ve vězení naučil hrát na kytaru. Díky přátelům se s relativním úspěchem prosadil v hudebním undergroundu San Francisca, kde se také soustředila tehdejší kultura hippies. Svého nově nabytého postavení začal brzy zneužívat. I přestože byl nevzdělaný a neměl všech pět pohromadě, jeho osobnost měla jakousi sílu, díky níž snadno dokázal strhnout ostatní na svou stranu.

Celý život byl odmítán – ať už svým nepřítomným otcem, matkou alkoholičkou či společností jako takovou. Rozhodl se proto vytvořit skupinu, která nikomu neřekne ne a každému poskytne střechu nad hlavou. Tak vznikla myšlenka sekty Mansonova rodina (Manson family).

Zpětně je těžko říct, kdy a proč Manson opravdu zešílel. Mohlo to být kvůli týrání, kterým si jako chlapec prošel, anebo kvůli silným psychedelickým drogám, s nimiž jako muzikant přišel do styku. Jisté však je, že poté, co se díky své sektě dostal do pozice autority, jeho psychický stav se jen zhoršil.

Ideologie jeho Rodiny je směsicí jiných křesťanských kultů, které se v té době vyskytovaly v Americe, a Charlieho vlastních výmyslů.

Svým stoupencům vtloukal do hlavy, že jsou reinkarnacemi duší původních křesťanů, a o tehdejším establishmentu zase tvrdil, že jsou to znovuzrození krutí Římané. Sebe samotného považoval za reinkarnaci Ježíše Krista.

Jeho podivným myšlenkám vyhovoval tzv. Helter Skelter, koncept apokalyptické rasové války, jímž byl Manson dlouhodobě nadšený. Termín (volně přeloženo jako hlava nehlava) si Manson vypůjčil z tvorby kapely Beatles, kde měl původně samozřejmě úplně jiný význam.

Manson byl Beatles posedlý a často své myšlenky orientoval podle vlastní a pomýlené interpretace jejich textů. Své nové Rodiny se rozhodl využít k realizaci svého šíleného plánu.

Manson vybral ty nejloajálnější členy sekty a každému dal seznam jmen. Instrukce byli jasné: všichni na seznamech mají zemřít a vraždy musí vypadat jako černošské vyhlášení války bílé rase, neboli jako již zmíněný Helter Skelter.

Nejznámějším zločinem sekty je vražda těhotné herečky Sharon Tateové a jejích přátel v srpnu 1969. Tateová byla pověstná nejen svou krásou, ale také bezúhonnou pověstí, a její smrt tedy společnost těžce zasáhla.

Její manžel Roman Polanski byl v té době díky filmům jako Rosemary má děťátko, Nůž ve vodě nebo Ples upírů jedním z nejznámějších režisérů, a netrvalo tedy dlouho, než zpráva obletěla svět.

Ačkoli jde bezpochyby o nejznámější ze zločinů Manson family, není zdaleka jediný. Celkově jde přinejmenším o devět vražd, řadu napadení, loupeží, a dokonce i o zpackaný pokus o vraždu amerického prezidenta Geralda Forda v roce 1975.

Tenkrát v Hollywoodu doopravdy

Na místech svých krvavých činů nechávala Rodina vzkazy psané krví obětí, kterým samozřejmě dominovalo výhrůžné Helter Skelter.

Širší veřejnost a média ale samozřejmě netušila, jaký je vůbec význam nesmyslných pasáží, a k žádné rasové válce tedy nedošlo. Viníci z Manson family byli rychle zadrženi.

Tím senzace ale teprve začala. Podivné chování Rodiny, která ze soudních procesů naschvál dělala co největší show, přitahovalo pozornost médií a Charles Manson brzy kraloval titulním stranám amerických médií.

Do toho se bohužel vložil tehdejší americký prezident Richard Nixon, který se nechal slyšet, že nemá pochybnosti o jejich vině, a osobně si přeje jejich rychlé odsouzení.

To byla samozřejmě chyba, která málem potopila celý soudní proces a ohrozila jeho nezávislost. Nixon dal svým prohlášením obhajobě do rukou trumfy, a tak se Manson málem vyhnul odsouzení.

Důkazy byly ale tak neprůstřelné, že byli nakonec stejně odsouzeni všichni členové Rodiny, kteří byli uznáni vinnými. Mnozí z nich si odnesli opravdu výjimečně vysoké tresty. Manson samotný zemřel předloni v listopadu ve vězení.

Zatímco ostatní členové Rodiny postupně vyjadřovali lítost nad svými činy a zapojili se ve vězení do nápravných programů, Manson samotný až do své smrti trval na své nevině a odmítal jakékoli pochybení. Jeho už beztak špatný psychický stav se začal rychle zhoršovat a v roce 2017, kdy také ve vězení skonal, se sotva dokázal souvisle vyjadřovat.

Řádění Mansonovy sekty je smutnou kapitolou v americké historii. Udělalo krvavou tečku za hnutím hippies a připravilo tehdejší svět o část jeho nevinnosti.

Proto případ i dnes stále rezonuje v popkultuře: zpěvák Marilyn Manson převzal část svého pseudonymu právě od Charlese Mansona a Rodina samotná hraje roli i v letošní druhé řadě populárního seriálu Mindhunter anebo v novém filmu Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu.