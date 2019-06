John Wayne Gacy - klaun zabiják

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Michal Kukla

Stereotyp vražedného klauna je už dlouho součástí naší popkultury a John Wayne Gacy na tom má značný podíl. Ženatému otci dvou dětí, který se rád občansky angažoval, se dnes připisuje 33 obětí a neřekne se mu jinak než zabijácký klaun.

John Wayne Gacy se narodil 17. března 1942 jako prostřední dítě manželů Johna Stanleyho Gacyho a Marion Elaione Robinsonové. John S. Gacy byl veteránem první světové války, živil se jako mechanik a všeobecně to byl velmi tvrdý muž, syn polských imigrantů z chudých poměrů. Není tedy divu, že neměl pro svého obtloustlého, zženštilého syna mnoho pochopení, své antipatie však nechal zajít až za hranice lidskosti.

Dětství pod řemenem

Svého syna často bil, občas až do bezvědomí, a týrání se nevyhnula ani jeho manželka. Často také chlapci nadával a ponižoval ho, neustále jej srovnával s jeho sestrami, anebo označoval za homosexuála. Kvůli tomu měl Gacy ze svého otce obrovských strach, který si s sebou nesl po celý zbytek života.

Obavy z otcovy reakce jsou také hlavním důvodem, proč se Gacy nikomu nesvěřil poté, co byl opakovaně sexuálně obtěžován rodinným známým.

Mladý John se narodil se srdeční poruchou, která ho automaticky vyřazovala z drtivé většiny fyzických aktivit, a svůj život tedy strávil permanentně obtloustlý a ve špatné kondici.

To mu také nezískalo žádné přátele ve škole ani v sousedství. Ostatní děti Gacyho často šikanovaly a ponižovaly, ani to mu ovšem nedokázalo znechutit školu. Ochotně se ujal organizačních prací a rád pomáhal učitelům s docházkou a podobnými úkony.

Ve čtvrtém ročníku začal trpět záchvaty slabosti a následným bezvědomím, kvůli nimž býval často hospitalizován. Ačkoli většina rodiny o nemoci nikdy nepochybovala, Gacyho otec syna označil za simulanta. Diagnóza nebyla nikdy přesně určena.

Roku 1960 vstoupil osmnáctiletý Gacy do strany demokratů, což pouze prohloubilo neshody mezi ním a jeho otcem. Jejich konflikty začaly eskalovat a o dva roky později se Gacy na nějakou dobu přestěhoval do Las Vegas, kde pracoval jako hlídač v márnici. Po letech se pak přiznal, že jednoho večera si přilehl do rakve k tělu jednoho nedávno tragicky zesnulého mladíka, které různě osahával. Tato epizoda ho do budoucna hluboce ovlivnila.

Krátce nato se Gacy vrátil domů do Chicaga, kde i přesto, že nikdy nedokončil střední školu, nastoupil na Northwestern Business College. Po ukončení studia v roce 1963 začal pracovat jako prodavač bot.

O rok později potkal svou budoucí první manželku Marlynn Myersovou, kterou si vzal po devítiměsíční známosti. Její rodiče mu dohodili manažerskou pozici v několika restauracích řetězce KFC v Iowě, kam se také pár přestěhoval. Gacy rovněž vstoupil do občanské neziskové společnosti JC USA, která se zaměřuje hlavně na přípravu mladistvých do manažerských pozic.

Gacyho život měl ale i druhou stránku. Ačkoli začal zakládat rodinu, za manželčinými zády experimentoval s homosexuálními vztahy a drogami, často navštěvoval místní prostitutky. Ale na to, až pravda vyjde na povrch, si svět musel ještě počkat.

Sám Gacy označil toto období svého života za 'perfektní'. V organizaci JC se stal viceprezidentem, jeho kolegové mu přezdívali 'plukovník' (kvůli jeho práci v řetězci restaurací KFC, který založil plukovník Harland Sanders) a v komunitě byl považován za jistou morální autoritu. Jeho žena mu porodila dvě děti, syna Michaela a dceru Christine, a dokonce se usmířil se svým otcem. Nemělo to ale bohužel dlouhého trvání.

První zločiny

Ve stejném roce, kdy se mu narodila dcera, Gacy spáchal svůj první sexuální zločin. Nalákal k sobě domů Donalda Voorheese, mladého syna kolegy z JC, kterého opil a donutil k orálnímu sexu.

Během následujících měsíců napadl několik dalších mladíků a všechny je donutil k sexuálním aktům - ať už vydíráním, či pod záminkou 'výzkumu' o povaze sexuality.

O rok později se Donald s incidentem svěřil svému otci, který na Gacyho okamžitě podal žalobu, k níž se přidal další chlapec, Edward Lynch.

Gacy se proti obvinění ostře ohradil. Podle něj bylo uměle vykonstruované z politických důvodů, čemuž většina jeho přátel uvěřila. Přesto byl vzat do vazby a obviněn ze sodomie.

S tím se nehodlal smířit. Najal jednoho z brigádníků ve své restauraci, Rusella Schroedera, aby za odměnu tří set dolarů Voorheese napadl a odradil jej od vypovídání u soudu. Voorheesovi se ale podařilo utéct a útok nahlásil policii. I tento incident se přidal na seznam obvinění vznesených proti Gacymu.

Nakonec byl odsouzen na 10 let a vězeňští lékaři u něj diagnostikovali antisociální poruchu osobnosti.

Gacy si ale s vězeňským životem poradil velmi dobře. Mezi ostatními vězni byl oblíbený a neměl žádné kázeňské problémy. I zde se aktivně zapojil do života komunity a mimo jiné prosadil instalaci minigolfové dráhy pro tamější vězně.

Zatímco byl Gacy ve vězení, jeho otec podlehl cirhóze jater. Podle pozdějších výpovědí jeho bachařů zpráva Gacyho velice zasáhla a brečel jako malý chlapec. Na morálce mu to ale neubralo a odseděl si pouze 18 měsíců, než byl propuštěn za dobré chování.

Měl sice dvanáctiměsíční podmínku a povinnou večerku, ale to mu nevadilo. Začal podnikat jako řemeslník a znovu se oženil, tentokrát se svou starou známou Carole Hoffovou.

Během podmínky byl znovu obviněn ze sexuálního obtěžování. Stíhání se ovšem vyhnul – díky svému dobrému postavení v místní komunitě a díky tomu, že chlapec, který obvinění podal, se nedostavil k soudu. Během následujících let se takovýchto obvinění našlo víc, z různých důvodů ale všechna vyzněla do prázdna.

Gacyho podnikání se velmi dařilo, dokonce se začal podílet na dění v městské radě a znovu se zapojil do politiky, opět ve straně demokratů.

Tou dobou se Gacy také doslechl o spolku 'Šťastných vtipálků', jehož členové navštěvovali jako klauni dětské nemocnice. Tak se zrodili klaunové Pogo a Pačes, jejichž role si zahrál na mnoha místních akcích a oslavách.

Ačkoli se Gacymu dařilo, co se kariéry týče, v rodinném životě to nebyla žádná sláva. Poté, co své ženě řekl, že je bisexuál, si po vzájemné dohodě zažádali o rozvod.

Hledání obětí

Gacy svou první vraždu spáchal už v roce 1972. Jeho obětí byl šestnáctiletý Timothy McCoy, kterého Gacy nalákal pod záminkou, že ho provede po památkách Chicaga. Gacy chlapce znásilnil a ubodal a našel v tomto zvěrstvu zalíbení. Poté jej pohřbil pod svým domem a místo zalil betonem.

Bezpochyby nejvíc nechvalně proslulý aspekt Gacyho případu je právě 'hřbitov' jeho obětí, které většinou zakopával pod svým domem. Gacy využíval svých pracovních znalostí k tomu, aby se těl snadno zbavil. Právě díky tomu se mu dařilo držet vraždy tak dlouho v tajnosti - jak před úřady, tak před rodinou.

Gacyho vražedné choutky rostly. Vyčkal, až bude jeho žena a nevlastní dcera na dovelené, a vyhlédl si další ze svých obětí. Tentokrát dosud neznámého chlapce, jehož identitu se nikdy nepodařilo určit.

Gacy ovšem brzy narazil na problém. Byl ve velmi špatné fyzické kondici a jeho oběti, které byly mladší a často silnější než on, nad ním proto mívaly navrch. Po nějaké době přišel s nápadem, který pojmenoval 'trik s klepítky'. Přesvědčil svou oběť, aby si sama nasadila pouta s tím, že ji naučí kouzelný trik, jak si je sundat. Řečeno Gacyho slovy: Oním trikem je mít klíč. Tato finta byla modus operandi po zbytek jeho zločinných aktivit.

Svůj nápad si úspěšně vyzkoušel na své třetí oběti, osmnáctiletém Johnu Butkovitchovi. Mladíkova rodina na Gacyho upozornila policii více než stokrát, bohužel ale nikdy nebyla vyslyšena.

Poté, co se rozvedl a bydlel sám, začal řádit naplno. Mezi roky 1976-1978 měl na svém kontě přes dvacítku obětí, které si vytipovával na svých častých 'procházkách'.

Jeho metoda ale nemohla fungovat věčně, a to z praktických důvodů - pod domem už zkrátka nebylo místo. Těla svých posledních obětí Gacy hodil do řeky Des Plaines, která je ale zanedlouho vyplavila. Policie konečně zahájila vyšetřování v plném rozsahu.

Zanedlouho zmizel Jerome Piest, jeden z Gacyho zaměstnanců, a to již Gacyho okolí začalo něco tušit. Policie prohledala jeho dům a našla několik podezřelých předmětů, mimo jiné recept z lékárny, kde Piest také pracoval. Když vyšlo najevo, že už byl Gacy dříve odsouzen za sodomii, bylo rozhodnuto o tom, že bude umístěn pod dohled.

To se špatně projevilo na jeho psychickém stavu. Začal hodně pít. Od původního plánu vysoudit na policii omluvu rychle upustil. Dva z jeho zaměstnanců, Michael Rossi a David Cram, totiž začali s policií spolupracovat a Gacy poznal, že mu teče do bot.

Totálně se psychicky zhroutil. Začal divoce jezdit po městě a loučit se svými známými, brzy ale skončil ve vazbě a bylo jasné, že je konec. Přiznal se ke třem desítkám vražd. Sám nevěděl, kolik jich přesně bylo, policie později dospěla k počtu 33. Začal také několikadenní proces vykopávání těl pohřbených pod Gacyho domem – v roce 1980 byl přenos z této akce v každém zpravodajském vysílání v Americe.

Bylo jasné, že jediný způsob, jak se Gacy může vyhnout trestu smrti, je přesvědčit soudní lékaře, že není příčetný, a tedy trestně odpovědný. To se mu ale nepodařilo.

Na smrt čekal podivný klaun Gacy dlouhých 14 let. Mezitím našel útěchu v malbě. Jeho obrazy klaunů se dnes prodávají až za desítky tisíc dolarů.

Několikrát se pokusil odvolat, ale spravedlnosti neunikl. Dle psychiatrů, kteří ho měli v péči, měl těžkou formu psychopatie a necítil žádné výčitky, jak také dokazují jeho poslední slova: "Kiss my ass." Devátého května 1994 byla Johnu Waynu Gacymu podána smrtící injekce. Jeho zločiny vedly k několika reformám amerického právního sytému a zůstávají věčnou připomínkou toho, jaké nebezpečí v moderním světě hrozí. Dnes už ani ne tolik od predátorů v masce klauna, jako spíš v síti internetu.