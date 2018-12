Putin řečnil před novináři, jednáni o osvobození ukrajinských námořníků odmítá

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Ruský prezident Vladimir Putin v úvodu své čtvrteční tiskové konference zdůrazňoval úspěšné výsledky ruské ekonomiky. Vyzdvihl růst hrubého domácího produktu (HDP) za 10 měsíců letošního roku o 1,7 procent (s prognózou 1,8 procenta za celý rok), zvýšení reálných příjmů obyvatelstva o 0,5 procenta, anebo to, že průměrná předpokládaná délka života v Rusku se letos "trochu" prodloužila na 72,9 roku. Naopak inflace v posledních měsících měsících vzrostla a zřejmě překoná roční míru ve výši čtyř procent.

"Musíme vstoupit do jiné ekonomické ligy," zdůraznil prezident v debatě s novináři o významu národních projektů, které mají urychlit rozvoj země za cenu nákladů v řádu dvou desítek bilionů rublů v příštích letech. Rusko podle hlavy státu potřebuje průlom, aby si zajistilo budoucnost.

"Je příznačné, že prezident tentokrát věnoval úvodní vystoupení právě národnímu hospodářství a domácím otázkám. Mezinárodních témat se nedotkl ani v souvislosti se (západními) sankcemi," uvedl internetový list Gazeta.ru. Zaznamenal také, že v papírech, které šéf státu držel v rukou, byly vidět i rukou psané poznámky, z čehož je patrné, že se Putin "připravoval do poslední chvíle".

Putin se zastal společností vysílajících ruské vojáky do světa

Putin na tiskové konferenci prohlásil, že soukromé vojenské společnosti mohou působit kdekoliv na světě, pokud neporušují ruské zákony - a to je případně věc prokuratury. Ruští žoldnéři už byli podle médií nasazeni v Donbasu na východě Ukrajiny, v Sýrii a naposledy ve Středoafrické republice a Libyi.

Putin reagoval na dotaz, zda popírá, anebo se stydí za existenci Vagnerovy soukromé vojenské společnosti miliardáře Jevgenije Prigožina, přezdívaného "Putinův kuchař" podle někdejšího byznysu s dodávkami stravy armádě. "Všichni moji kuchaři jsou z federální ochranky, jiné nemám, aby bylo jasno," ohradil se Putin.

Zdůraznil, že působení Vagnerovy společnosti a dalších se musí odehrávat v rámci zákona. Jinak by se tím měla zabývat generální prokuratura. Putin dodal, že například by bylo možné zakázat soukromé bezpečnostní služby, ale je třeba mít na vědomí, že v této oblasti pracuje milion lidí.

Za velkou tragédii prezident označil červencové zabití tří novinářů ve Středoafrické republice, kam se vypravili pátrat po působení Vagnerovy společnosti. Řekl, že tito žurnalisté "přijeli do Afriky bez vyrozumění úřadů jako turisté" a podle dostupných údajů je zabili místní bojůvky. Vyšetřování patrně pokračuje, ale věrohodné údaje chybějí. "Doufám, že se jednou dozvíme, co se tam stalo," řekl Putin.

Ve Středoafrické republice se od roku 2013 odehrává občanská válka mezi náboženskými i etnickými skupinami. Centrální vláda je slabá. O vliv v zemi bohaté na nerostné suroviny se přetahují Francie a Rusko. Na zemi je od roku 2013 uvaleno embargo OSN na dovoz zbraní. V prosinci 2017 ale Kreml získal výjimku a od té doby předal centrální vládě vojenské vybavení a do země poslal i své vojenské instruktory. Francii byla výjimka z embarga udělena o tři měsíce později.

V zemi podle zpravodajského serveru BBC působí také příslušníci ruské soukromé společnosti, známé též jako Vagnerova armáda. Ruská oficiální místa se od těchto jednotek oficiálně distancují, nijak ale proti nim nezasahují. Podle agentury Reuters se v případě Středoafrické republiky jedná o nejvýznamnější vojenský průnik Ruska na černý kontinent za poslední desetiletí.

Nechce jednat o osvobození námořníků

Putin připomněl, že ukrajinský podnikatel a opoziční politik Dmitrij Medvedčuk, považovaný za spřízněného s Kremlem, nedávno přijel do Moskvy a domáhal se osvobození Ukrajinců. "Ale jak jsem řekl, tyto otázky bude možné řešit po ukončení trestního případu," řekl Putin.

Ruské úřady obviňují námořníky z nezákonného překročení ruských hranic a chystají se je postavit před soud. Kerčský průliv odděluje ruskou pevninu a anektovaný ukrajinský poloostrov Krym.

Putin znovu obvinil Kyjev, že vyslání lodí do Kerčského průlivu představovalo provokaci, která měla vyostřit situaci. Tato akce se podle něj povedla jen z hlediska zvýšení popularity stávajícího prezidenta Petra Porošenka v předvolebních průzkumech.

Ruský prezident současně obvinil ukrajinské vedení, že počítalo s tím, že někteří z námořníků zahynou, ale to se naštěstí nestalo.

Rusové při ostřelování ukrajinských lodí nejméně tři členy jejich posádek zranili, včetně důstojníka ukrajinské kontrarozvědky.

Na další otázku ohledně ovládnutí Azovského moře Putin odpověděl, že nehodlá omezovat běžnou plavbu z Černého do Azovského moře, a připomněl, že 11. září propluly Kerčským průlivem i ukrajinské vojenské lodě. Ani v budoucnu jim Rusko podle Putina nehodlá bránit v plavbě. Avšak incident z 25. listopadu podle něj vznikl z toho, že ukrajinské lodi chtěly do průlivu proniknout "utajeně" a že šlo o úmyslnou provokaci.

Na otázky ukrajinského novináře ohledně výdajů na správu separatistického Donbasu, podmínek výměny politických vězňů a zajatců a vměšování do ukrajinských voleb, Putin odpověděl protiotázkami. Ne Rusové, ale ukrajinské úřady podle něj střílejí po vlastních občanech, zatímco Rusko poskytuje a bude poskytovat Donbasu humanitární a další pomoc. "Pokusy řešit politické problémy násilím - a kyjevské úřady to stále dělají - jsou předurčeny ke krachu," prohlásil.

"My chceme všude na Ukrajině mír a rozkvět. Máme na tom zájem, protože Ukrajina zůstává jedním z nejdůležitějších partnerů a vzájemný obchod roste přes všechno úsilí kyjevských úřadů, roste i letos. Ale dokud v kyjevských kabinetech jsou rusofobové, nechápající zájem vlastního lidu, bude tato nenormální situace pokračovat, a to bez ohledu na to, kdo je v Kremlu," prohlásil. Kyjevské úřady podle něj jen rozeštvávají ukrajinský a ruský lid, a za to jim (Západ) vše odpouští.

Putin se pozastavil i nad západními sankcemi, rozšířenými naposledy kvůli údajné otravě bývalého důstojníka ruské armádní rozvědky GRU a britského špiona Sergeje Skripala. "Skripal je naživu a sankcí je hromada, (saúdskoarabský novinář Džamál) Chášukdží byl zavražděn, ale je ticho," poznamenal. "Cíl (sankcí) je jediný: zpomalit rozvoj Ruska jako konkurenta," prohlásil Putin.