Aktualizováno: Putin podepsal smlouvy o připojení ukrajinských regionů k Rusku, Západ anexi neuznává

Putin a proruští vůdci ukrajinských regionů se po podpisu dokumentů chytili za ruce a skandovali „Rusko“. V projevu, který předcházel podpisu, šéf Kremlu prohlásil, že Moskva se anektovaných území nevzdá a bude je hájit všemi dostupnými prostředky.

Již předtím mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Moskva bude považovat útok na anektované ukrajinské území za agresi vůči Rusku samotnému. Čtyři ukrajinské územní celky jsou podle něj neoddělitelnou součástí Ruska.

Ceremoniál se konal tři dny po ukončení narychlo zorganizovaného hlasování na Ruskem okupovaných nebo ovládaných územích, které Moskvou dosazené úřady označily za referenda. Plebiscity opakovaně provázely zprávy o nucené účasti voličů a dalších volebních podvodech. Po ukončení hlasování proruští činitelé prohlásili, že většina lidí se vyslovila pro sjednocení s Ruskou federací. Pětidenní hlasování se konalo od minulého týdne v Moskvou ovládaných částech Chersonské a Záporožské oblasti, k níž byly připojeny menší obsazené části dalších ukrajinských oblastí, a v samozvaných proruských útvarech - Doněcké lidové republice (DNR) a v Luhanské lidové republice (LNR).

Vladimir Putin oficiálně oznámil připojení čtyř ukrajinských regionů k Rusku a podepsal příslušné smlouvy | zdroj: Profimedia

Kyjev a Západ hlasování neuznávají, považují je za neplatná. Uznat nehodlají ani anexi území Ruskem. Odmítají to i ruští spojenci včetně Srbska či bývalých sovětských republik. Čína vyzvala k respektování národní suverenity. USA zároveň spolupracují se svými spojenci na nových sankcích, které by mohly být uvaleny na Rusko.

Dokumenty o připojení ukrajinských oblastí k Rusku nyní dostane k posouzení ruský ústavní soud a poté mají smlouvy potvrdit obě komory ruského parlamentu, které se chystají učinit tento krok příští týden. Není pochyb, že ratifikace ve Státní dumě a Radě federace bude čistě formální, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Duma zároveň bude přijímat dodatky k ústavě, kterými se zvětší velikost Ruské federace. Poslední fází procedury je podpis příslušného zákona Putinem. V případě Krymu, který Rusko anektovalo na jaře 2014, zabrala ratifikace tři dny, připomněla televize Rossija 24.

Ve čtvrtek večer Putin podepsal dekrety, kterými uznal nezávislost Chersonské oblasti a Záporožské oblasti. Rusko už v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo povstání separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny, kde vznikly DNR a LNR. Ty Moskva oficiálně uznala až v předvečer invaze na Ukrajinu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek varoval, že Ukrajina zareaguje „velmi tvrdě“ na pokus Ruska anektovat další části jejího území, a na dnešek svolal mimořádné zasedání ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany. Po Putinově projevu Zelenskyj oznámil, že jeho země podává žádost o urychlené přijetí do Severoatlantické aliance.

Vladimir Putin v Kremlu před zraky členů ruské vládnoucí elity slíbil hájit anektovaná ukrajinská území, představující asi 15 procent rozlohy sousední země, „všemi dostupnými prostředky“. Představitel jaderné mocnosti zároveň vybídl Kyjev k jednání, zdůraznil ovšem, že anektovaných území se Moskva nevzdá. Projev, který předcházel podpisu smluv o připojení ukrajinských oblastí k Rusku, Putin věnoval především kritice „kolektivního Západu“, který podle něj z chamtivosti vede hybridní válku proti Rusku. Rusové se ale odmítají podřídit hegemonii Spojených států a západním „falešným pravidlům“, uvedl Putin.

Vlastní ceremonie v Kremlu začala s přibližně s čtvrthodinovým zpožděním oproti avizovanému začátku.

„Lidé svoji volbu udělali, jednoznačně si vybrali,“ prohlásil prezident v narážce na výsledky hlasování v mezinárodně neuznané Doněcké a Luhanské lidové republice (DNR a LNR) a částečně okupované Chersonské oblasti a Záporožské oblasti. Putin je přesvědčen, že ruský parlament připojení těchto čtyř oblastí k Rusku schválí. „Je to vůle milionů lidí,“ zdůraznil ruský vůdce, který se odvolával na právo na sebeurčení zakotvené v Chartě OSN i na ruské dějiny, výsledky válek a bitev.

Putin, na jehož rozkaz ruská vojska vpadla na konci února na Ukrajinu, obvinil „kolektivní Západ“, že krize vznikla jeho vinou, v důsledku jeho politiky, vedené roky před ruskou „speciální vojenskou operací“, jak Moskva nazývá válku proti Ukrajině.

Západ vede proti Rusku hybridní válku a snaží se podřídit si všechny země světa. Ale Rusko nebude žít podle falešných pravidel a Západ nemá žádné morální právo hodnotit počínání Ruska, zdůraznil Putin. „Nikdy jsme nepřijali a nepřijmeme takový politický rasismus, nenávist proti Rusku,“ řekl ruský vůdce.

Putin také vyčetl Spojeným státům bombardování Drážďan, Hirošimy a Nagasaki za druhé světové války, jakož i to, že podle jeho slov „fakticky“ dodnes okupují Německo, Japonsko a Jižní Koreu. Evropští politici se podle Putina pokorně podřizují požadavkům Spojených států na zavádění dalších sankcí proti Rusku, přestože tyto sankce v zásadě vedou ke zničení evropského průmyslu a odporují zájmům evropských zemí.

Ruský vůdce obvinil „Anglosasy“ i z diverze plynovodů Nord Stream, které mají přepravovat po dně Baltu zemní plyn z Ruska do Německa.

Na Západě jsou podle ruského vůdce odmítány tradiční hodnoty, náboženské a rodinné. Prezident se ironicky ptal spoluobčanů, zda si přejí místo otce a matky mít „rodiče č. 1“ a „rodiče č. 2“ a výuku „zvráceností“ ve školách. „Pro nás je to nepřijatelné. My máme svou, jinou budoucnost,“ zdůraznil. Na Západě je podle něj zavrhován člověk a vzýván satanismus.

Putin apeloval na semknutí ruské společnosti. „Bojujeme dnes za to, aby nikoho ani nenapadlo, že Rusko, náš národ, náš jazyk, naši kulturu lze vyškrtnout z dějin. Nyní potřebujeme konsolidaci celé společnosti.“

„Bojujeme za spravedlivou a svobodnou cestu, a to především pro nás samotné, pro Rusko. Za to, aby diktatura a despocie navždy zůstaly minulostí. Jsem přesvědčen, že země a národy chápou, že politika postavená výlučně na potlačování jiných kultur a národů, je v podstatě zločinná a že musíme obrátit tuto hanebnou stránku,“ řekl.

Zlomení západní hegemonie je podle ruského prezidenta „nezvratné“. „Znovu zopakuji, že už nebude, co dříve. Bojiště, na které nás pozval osud a dějiny, je bojištěm za náš národ, za velké historické Rusko,“ prohlásil.

„Za námi je pravda, za námi je Rusko!“ zdůraznil Putin na závěr projevu, po kterém následovalo podepsání smluv o připojení čtyř zmíněných ukrajinských regionů k Rusku.

Anektování čtyř ukrajinských oblastí k Rusku je nepřijatelné a nelegitimní, uvedl dnes na twitteru premiér Petr Fiala (ODS). Česko nadále území považuje za ukrajinská. Ruská potápějící se loď chce stáhnout ke dnu i nevinné lidi a území suverénního státu, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

„Česká republika neuznává referenda o připojení čtyř ukrajinských oblastí k Rusku. Anektování těchto území ze strany Ruska je nepřijatelné a nelegitimní. ČR i nadále považuje tato území za ukrajinská,“ uvedl Fiala.

Prezident Miloš Zeman odsoudil ruskou agresi proti Ukrajině a ruskou krádež ukrajinského území. Anexe tamních oblastí podle něj nesmí být a nebude uznána.

„Putin může mít proslovů kolik chce, sprostou krádež území Ukrajiny mu neuznáme,“ poznamenal Lipavský. Ruská potápějící se loď podle něj chce stáhnout ke dnu i nevinné lidi a území suverénního státu. „To nedovolíme. Budeme se zasazovat o zřízení mezinárodního tribunálu a potrestání zločinných představitelů Ruska,“ dodal šéf české diplomacie.

Ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že Putinův režim znovu flagrantním způsobem pošlapává základní principy mezinárodního práva, a ohrožuje tak nejen bezpečnost Evropy, ale samotnou podstatu současného světového uspořádání. „Jako předsednická země v Radě EU se Česko bude zasazovat o silnou a jednotnou reakci na tento nelegální a nelegitimní krok Ruska,“ uvedl resort.

Rusko zároveň podle úřadu vyhlášením mobilizace a hrozbami použitím zbraní hromadného ničení vyhrocuje již tak napjatou bezpečnostní situaci. „Znovu důrazně vyzýváme Ruskou federaci, aby okamžitě ukončila válku a stáhla svá vojska z území Ukrajiny,“ napsalo ministerstvo.

Česko podle něj odsuzuje zločiny, kterých se dopouštějí ruské ozbrojené síly na okupovaných ukrajinských územích. „Zmanipulovaná hlasování jsou pouze parodií na možnost svobodného vyjádření skutečné vůle jejích obyvatel, kteří jsou místo toho vystaveni zastrašování, nelidskému zacházení, brutálnímu mučení a vraždění,“ uvedlo ministerstvo. Česko tak bude nadále usilovat o vytvoření speciálního soudního tribunálu, který přivede ke spravedlnosti všechny představitele Ruska zodpovědné za akt agrese.

„Zmanipulované hlasování před hlavněmi samopalů není žádné referendum. Anexe je sprostá krádež a nesmíme to tolerovat! Vytrváme v pomoci Ukrajině, dokud v boji za svobodu a celistvost nezvítězíme,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Česko nezákonné připojení ukrajinských území k Rusku nikdy neuzná, konstatoval ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty). „Anektování okupovaných oblastí i zmanipulovaná referenda jsou porušením územní celistvosti Ukrajiny, její suverenity i mezinárodního práva,“ poznamenal. Dodal, že Česko nadále bude podporovat Ukrajinu a trvat na potrestání válečných zločinů.

Rusko se pokouší prostřednictvím účelových referend legitimizovat okupaci, míní ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Žádný demokratický stát podle něj nemůže takový výsledek uznat. „A tuzemským prokremelským šaškům vzkazuji: Pokud tohle obhajujete, je to stejné, jako kdybyste obhajovali Mnichov,“ dodal.

Evropská rada ve společném prohlášení (ZDE) rozhodně odsoudila „nelegální anexi ukrajinského území Ruskem“. Tento krok podle unijních představitelů porušuje právo Ukrajiny na nezávislost a suverenitu a Rusko jím ohrožuje globální bezpečnost.

„Důrazně odmítáme a jednoznačně odsuzujeme nezákonnou anexi. (...) Rusko záměrně podkopává mezinárodní řád založený na pravidlech a hrubě porušuje základní práva Ukrajiny na nezávislost, svrchovanost a územní celistvost, což jsou základní zásady zakotvené v Chartě OSN a v mezinárodním právu, a ohrožuje tím globální bezpečnost,“ uvedla v prohlášení Evropská rada. Takzvaná referenda byla jen zinscenovanou záminkou pro další agresivitu Ruska a jejich výsledek nemá žádnou právní závaznost, zdůrazňuje rada.

„Nelegální anexe vyhlášená Putinem nic nezmění. Všechna území nelegálně okupovaná ruskými útočníky jsou a vždy budou ukrajinskou zemí,“ napsala na twitteru předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.



And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.



Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

https://t.co/MrirRm1m4l