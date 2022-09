Zelenskyj: Hlasování na okupovaných územích nebyla ani imitace referenda

Hlasování je neplatné, uvedla dnes ukrajinská diplomacie a vyzvala Západ k dalším sankcím vůči Moskvě. Hlasování kromě Kyjeva neuznávají ani západní země, šéf unijní diplomacie Josep Borrell jej dnes označil za falešné.

„Tuto frašku na okupovaných územích nelze nazvat ani imitací referenda,“ uvedl Zelenskyj. „Budeme jednat na ochranu našich lidí,“ prohlásil a zmínil okupované ukrajinské regiony, včetně poloostrova Krym, který Moskva anektovala v roce 2014. Brzy podle něj přijdou dobré zprávy z fronty, podrobnosti ale neposkytl. „Postupujeme a osvobodíme naší zemi,“ řekl.

Proruské úřady mezitím uvedly, že všechny okupované regiony, kde se hlasování konala, se vyslovily pro připojení k Rusku. Hlasovalo se v částech Chersonské a Záporožské oblasti, k níž byly připojeny menší obsazené části dalších ukrajinských oblastí, a v samozvaných proruských útvarech - Doněcké lidové republice (DNR) a Luhanské lidové republice (LNR).

LNR, DNR a úřady okupované části Záporožské oblasti oznámily téměř stoprocentní podporu připojení k Rusku, zatímco úřady obsazené části Chersonské oblasti hlásí výsledek 87,05 procenta, uvedla BBC na svém ruskojazyčném webu. Ruská agentura TASS píše, že podle sečtení 100 procent volebních lístků hlasovalo v Záporožské oblasti pro připojení k Ruské federaci 93,11 procenta lidí, v LNR 98,42 procenta osob a v DNR 99,23 procenta.

Pětidenní hlasování, o jejichž konání proruské úřady informovaly teprve před týdnem, opakovaně provázely zprávy o nucené účasti a dalších volebních podvodech. Moskvou nyní ovládané oblasti navíc v uplynulých měsících kvůli válce opustila značná část jejich obyvatel.

Západní země a Kyjev hlasování ani jeho výsledek neuznávají, je to podle nich propaganda a nelegální podvrh s cílem umožnit Moskvě anektovat násilně obsazená území. Zelenskyj v úterý nečekaně promluvil k Radě bezpečnosti OSN, kde řekl, že jakákoli anexe je v moderním světě zločinem. Americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová uvedla, že Spojené státy předloží RB OSN rezoluci odsuzující hlasování.

„Ukrajina nebude nikdy souhlasit s ultimáty,“ uvedlo dnes ukrajinské ministerstvo zahraničí. Své mezinárodní partnery vyzvalo, aby Kyjevu poskytli další vojenskou pomoc a proti Rusku zavedli další tvrdé sankce.

