Za pár korun zvládnete krásné jarní dekorace i sami

Jaro je tady a s ním přichází chuť oživit naše domovy svěžími barvami a dekoracemi. Pokud vás láká proměnit interiér v jarní oázu, máte na výběr- buď se pustíte do tvoření vlastních dekorací, nebo sáhnete po hotových kouscích z obchodů. S pár jednoduchými triky vykouzlíte domov plný svěžesti a pohody.

DIY jarní dekorace: Kreativita bez hranic

Jedním z nejkrásnějších způsobů, jak přivítat jaro, je pustit se do vlastního tvoření. Nemusíte být profesionální aranžér, ani mít zásobu drahých materiálů- stačí vám trocha fantazie a pár základních pomůcek.

Věnec na dveře je klasikou, která nikdy neomrzí. Základní kruh můžete vytvořit z větviček nebo koupit hotový proutěný korpus. Ozdobte ho sušenými květinami, mašlemi nebo třeba drobnými vajíčky, která vytvoří dokonalý velikonoční akcent. A pokud chcete být opravdu kreativní, zkuste na věnec připevnit drobné papírové motýlky či včelky- ty dodají dekoraci veselou hravost.

Jarní miska je skvělým řešením pro ty, kteří mají rádi přírodní motivy. Do široké skleněné mísy nebo dřevěné nádoby naaranžujte větvičky, mech, květy co právě raší nebo i malá keramická zvířátka. Můžete do ní umístit svíčku ve skle a vytvořít romantickou atmosféru.

Veselé květináče přidají domovu barvy a hravost. Staré květináče natřete jemnými pastelovými barvami nebo na ně nakreslete drobné květinky, motýly či jiné jarní motivy. Pokud máte děti, zapojte je do tvorby- obtiskovat jejich ručičky na květináč je určitě zabaví.

Obrázky a girlandy snadno vytvoříte i s minimálními pomůckami. Stačí si nastříhat papírové květiny, zajíčky nebo motýly, navléknout je na provázek a pověsit třeba nad jídelní stůl. Taková dekorace vnese do domova svěžest a radost. Pokud rádi malujete, zkuste si vytvořit jarní obrázky sami akvarelem nebo akrylovými barvami- rozkvetlé louky, barevní motýli nebo větvičky s pupeny budou krásným doplňkem na poličce.

Jarní dekorace z obchodů

Pokud na tvoření nemáte čas nebo se na něj necítíte, nemusíte zoufat. Obchody nabízejí široký výběr krásných dekorací, které vám pomohou vytvořit dokonalou atmosféru bez námahy. Najdete zde stylové jarní věnce, keramické zajíčky, dekorativní svíčky ve svěžích odstínech i květinové textilie, ubrusy a přehozy, které rozzáří váš domov.

V poslední době jsou velmi oblíbené i přírodní doplňky- dřevěné rámečky, proutěné košíky na jarní aranžmá nebo jutové ubrusy, které se skvěle kombinují s jemnými květinovými vzory. A pokud chcete jednoduchý, čistý prvek do interiéru, zkuste skleněné vázy, které se perfektně hodí pro čerstvě nařezané tulipány, narcisy nebo zlatý déšť.

Ať už se rozhodnete tvořit sami, nebo si uděláte radost v obchodech, váš domov bude odrážet radost a svěžest, kterou s sebou jaro přináší. Na jednoduché svěží dekorace se inspirujte i v galerii. Pusťte se do zdobení a užijte si tuto krásnou sezónu naplno!