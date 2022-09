Aktualizováno: Rusko v pátek slavnostně anektuje přibližně jednu sedminu Ukrajiny

Podle agentury Reuters se Putin chystá oficiálně anektovat přibližně 15 procent celkové rozlohy Ukrajiny.

„Všechna čtyři, všechna území, kde se konala referenda a kde podali ruské straně příslušnou žádost,“ odpověděl Peskov podle agentury TASS na otázku, zda v pátek budou smlouvy o připojení k Rusku podepsány se všemi čtyřmi regiony, anebo jen s částí z nich. Jde o mezinárodně neuznávanou Doněckou a Luhanskou lidovou republiku (DNR a LNR) na východě Ukrajiny a také o Chersonskou a Záporožskou oblast na jihu Ukrajiny.

Ceremoniál podepsání smluv o přistoupení těchto regionů k Rusku se v Kremlu se uskuteční v 15:00 moskevského času (14:00 SELČ) a Putin při této příležitosti pronese rozsáhlý projev, upřesnil Peskov. Na tento termín dostali pozvánku do Kremlu také ruští zákonodárci, kteří v předstihu postoupili testy na koronavirus coby podmínku účasti na slavnosti. Peskov novinářům přislíbil, že je včas vyrozumí, zda se Putin v pátek večer zúčastní koncertu na moskevském Rudém náměstí.

«Kremlin freak show». The announced "entrance ceremony" does not make any legal sense. Non-existent entities cannot enter a country which is disintegrating. Do not waste time on the virtual ru-agenda. Real life will be more interesting: counteroffensive, de-occupation, tribunal.