Aktualizováno: „Putin ohrožuje budoucnost Rusů.“ Summit EU schválí tvrdé sankce proti Rusku

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie chtějí na dnešním večerním summitu schválit nové sankce, které budou mít pro Rusko masivní následky.

(AKTUALIZOVÁNO, 18:22) Velká Británie oznámila dosud největší sankční balík vůči Rusku. Má se dotknout více než 100 jedinců a subjektů. Zmrazí i aktiva ruských bank, oznámil Boris Johnson.

(18:03, původní zpráva) Summit EU schválí tvrdé sankce proti Rusku. Prezidenti a premiéři se na tom shodli ve společném prohlášení, v němž odsoudili ruskou agresi na Ukrajině a vyzvali k jejímu okamžitému ukončení. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové unie chystá bezprecedentní opatření, která zasáhnou základy ruské ekonomiky.

EU je připravena na případné ruské omezení dodávek plynu a zvládne přijmout ukrajinské uprchlíky, dodala šéfka komise. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba vyzval partnery, aby následovali příklad Kyjeva a také přerušili diplomatické vztahy s Ruskem. EU si předvolala ruského velvyslance, jehož prostřednictvím Moskvě adresovala výzvu k okamžitému ukončení agrese.

„Svými nevyprovokovanými a neospravedlnitelnými vojenskými akcemi Rusko hrubě porušuje mezinárodní právo a podkopává evropskou a globální bezpečnost a stabilitu,“ uvedli lídři unijních zemí. Státy EU jsou podle nich okamžitě připraveny poskytnout humanitární pomoc lidem na Ukrajině a napadenou zemi dále podporovat politicky a finančně.

Sedmadvacítka již ve středu schválila první balík sankcí za ruské uznání nezávislosti separatistických regionů na východě Ukrajiny. Komise a unijní diplomacie nyní pracují společně se Spojenými státy a dalšími spojenci na přípravě nových postihů. Podle lídrů budou mít pro Rusko a prezidenta Vladimira Putina „masivní a vážné následky“.

„Putin se snaží vrátit čas do dob ruského impéria. Ale tím, že to dělá, ohrožuje budoucnost Rusů,“ prohlásila ráno von der Leyenová, podle níž Putin vtahuje Evropu do války. Obyvatelé Ruska válku nechtějí a prezident jim bude muset vysvětlit, proč se kvůli ní v důsledku sankcí zhorší jejich ekonomická situace, dodala von der Leyenová po společném jednání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem.

Šéfka komise vylíčila rozsah připravovaných bezprecedentních sankcí, které podle ní oslabí základy ruské ekonomiky a znemožní strategickým sektorům přístup ke „klíčovým technologiím a trhům“. Opatření podle ní ohrozí ruský ekonomický růst, povedou k růstu inflace i nákladů na půjčky a urychlí odliv kapitálu z Ruska.

Obchod, energetika, SWIFT

Vysoce postavený unijní činitel dnes odpoledne novinářům řekl, že sankce v projednávaném balíku by měly být cíleny na obchod, energetiku, finanční a bankovní sektor či dopravu. Některé státy podle něj vyzývají také k vyřazení Ruska z mezinárodního platebního systému SWIFT, to však zatím nemá jednoznačnou podporu.

Lídři by večer měli hovořit i o možném omezení vydávání víz ruským občanům. Unijní země přitom zatím nejsou zcela jednotné, zda dnešní balík sankcí má být nejzazším bodem, kam může EU zajít, nebo si nechat v záloze ještě nějaká opatření, popsal zmíněný činitel.

EU se podle von der Leyenové již několik týdnů na nejčernější scénář vývoje připravovala, proto má nyní například dostatečné zásoby plynu, aby ji neohrozil tlak Ruska jako největšího dodavatele. „Jsme ve fázi, kdy můžeme být nezávislí na jakémkoli tlaku přes dodávky plynu z Ruska a také se připravit na potenciální uprchlíky,“ řekla von der Leyenová s tím, že Brusel projednal plány na přijetí uprchlíků se všemi členskými státy v blízkosti Ukrajiny.

Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella dostanou večer lídři na stůl ke schválení „dosud nejtvrdší balík sankcí, jaký jsme kdy připravili“. Kvůli jejich projednání se v podvečer sejdou velvyslanci členských zemí. V pátek by o jejich definitivním potvrzení a o dalším vývoji měli jednat unijní ministři zahraničí.

Šéf ukrajinské diplomacie na twitteru vyzval partnery, aby po vzoru Ukrajiny přerušili diplomatické vztahy s Ruskem. „Tímto konkrétním krokem předvedete, že stojíte na straně Ukrajiny a rozhodně odmítáte nejkřiklavější akt agrese v Evropě od druhé světové války,“ napsal Dmytro Kuleba.