Proč Putin potřebuje ovládnout Ukrajinu

Vojenský útok Ruska na Ukrajinu šokoval celý demokratický svět. Mnozí si kladou otázku, co k němu vlastně Vladimira Putina vedlo. Odpověď přitom už před čtvrt stoletím poskytl muž, který je považován za jednu z šedých eminencí americké zahraniční politiky: Bez Ukrajiny Rusko nemůže být velmocí.

„Ztráta Ukrajiny byla politicky rozhodující, neboť výrazně omezila geostrategické možnosti Ruska. (…) Bez Ukrajiny Rusko přestává být eurasijským impériem.“ To napsal ve své knize Velká šachovnice: K čemu Ameriku zavazuje její globální převaha už v roce 1997 Zbigniew Brzeziński (1928-2017) – jeden z nejznámějších amerických diplomatů a vlivných politologů, který působil mimo jiné jako bezpečnostní poradce prezidenta Jamese Cartera.

V Rusku jeho knihu chápali jako důkaz snahy USA o ovládnutí světa, což z pohledu Moskvy potvrzovalo postupné rozšiřování NATO na východ a politika Západu vůči Ukrajině. Brzeziński totiž v knize označuje USA za jedinou globální supervelmoc, která si musí zajistit dominanci na "velké šachovnici" Eurasie. Hlavním prostředkem k dosažení tohoto cíle je podle něj rozšíření NATO na východ a klíčovým bodem je v tomto ohledu právě vývoj na Ukrajině. Pouze s Ukrajinou by se Rusko mohlo stát euroasijským impériem a udržet si dominantní postavení u Černého moře, soudí Brzeziński.

Jeho slova se dnes čtou téměř jako proroctví: „Ukrajinská nezávislost zbavila Rusko dominantního postavení na Černém moři, kde Oděsa sloužila jako živoucí ruská brána k obchodu se Středozemím a světem okolo. (…) Rusko bez Ukrajiny se nemůže ucházet o imperiální status, ale stalo by se převážně asijským imperiálním státem, pravděpodobně zatahovaným do vysilujících konfliktů s probuzenými Středoasijci, kteří budou rozzlobeni pro ztrátu své bývalé samostatnosti a budou mít podporu islámských států na jihu. (…) Ale pokud by si Moskva udržela kontrolu nad Ukrajinou s 52 miliony lidí a hlavními zdroji a rovněž přístup k Černému moři, Rusko by automaticky získalo prostředky stát se mocným imperiálním státem rozdělujícím Evropu a Asii.“

Proč je ovládnutí Eurasie tak důležité

Brzeziński podotýká, že Eurasie je největší a z geopolitického hlediska ústřední kontinent na zeměkouli. Žije tu kolem tří čtvrtin světové populace, je zde většina fyzického světového bohatství a tři čtvrtiny známých světových energetických zdrojů. Je tu po USA šest největších ekonomik, vedle USA všichni další vlastníci jaderných zbraní, dva největší uchazeči o lokální nadvládu a globální vliv a všichni potenciální političtí a ekonomičtí soupeři Ameriky.

Brzeziński se obával oživení ruské moci po pádu železné opony a vyslovoval se pro rozšíření NATO na východ, které původně mělo zahrnovat i Ukrajinu. Měl sice pochopení pro námitky Moskvy, která to vnímala jako vyvrcholení dlouhodobé snahy Západu o izolaci Ruska. Nicméně podotýká, že ani ruské demokratické kruhy si dostatečně neuvědomovaly, jak hluboce je ve Středoevropanech zakořeněn odpor k půlstoletí nadvlády Moskvy a jak moc se chtějí stát součástí euroatlantického systému. „Pro Středoevropany ruská nadvláda znamenala izolaci od toho, co pokládali za svůj filozofický a kulturní domov: Západní Evropu a její křesťanské náboženské tradice,“ píše Brzeziński.

„Navíc těžkopádný ruský přístup k novému ukrajinskému státu — neochota provést uznání ukrajinských hranic, zpochybňování ukrajinského nároku na Krym a mimořádná exteritoriální kontrola přístavu Sevastopol — způsobila růst ukrajinského nacionalismu a výrazných protiruských nálad,“ vysvětluje Brzeziński, který se sice narodil ve Varšavě, ale jeho rodina pocházela z města Berežany (polsky Brzeżany - odtud také jeho jméno) na území dnešní Ukrajiny.

Ještě v roce 2014 v době vrcholícího Euromajdanu Brzeziński zopakoval, že bez Ukrajiny se Rusko už nikdy nemůže stát velmocí. Putinovu invazi na Krym tehdy přirovnal k zabrání Sudet Adolfem Hitlerem, na druhou stranu ale vyzval Západ, aby Moskvu ujistil, že nechce Ukrajinu zatahovat do NATO ani ji stavět proti Rusku.

