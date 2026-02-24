Psychologové odhalili, jaké auta nejvíce přitahují lidi s problematickými rysy
24. 2. 2026 – 8:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Agresivní jízda. Lepení se na nárazník. Prudké přejíždění z pruhu do pruhu bez blinkru.
Znáte ten pocit, kdy se vám ve zpětném zrcátku objeví tento konkrétní typ auta? Řidiče neznáte, ale už teď máte pocit, že si na cestě na něj musíte dát velký pozor.
Možná to není jen předsudek. Psychologické studie totiž opakovaně ukazují, že lidé s vyšší mírou rysů takzvané „temné triády“ – tedy narcismu, machiavelismu a psychopatie – mají větší tendenci vyhledávat luxusní a výkonná auta jako symbol statusu a dominance.
Auto jako utvrzení ega
Výzkum publikovaný ve vědeckém časopise Journal of Research in Personality naznačuje, že muži s vyšší mírou narcismu častěji investují do okázalých symbolů společenského postavení – včetně drahých vozů.
Nejde jen o značku. Jde o takový jasný signál.
Výkonné auto, agresivní design, silný motor. Pro někoho radost z jízdy. Pro jiného způsob, jak demonstrovat moc.
Temná triáda za volantem
Psychologové označují kombinaci narcismu, psychopatie a manipulativnosti jako „temnou triádu“. Lidé s těmito rysy bývají impulzivnější, méně empatičtí a více orientovaní na dominanci.
Studie z Finské univerzity v Helsinkách dokonce zjistila, že řidiči s vyššími skóre v oblasti psychopatie častěji porušují pravidla silničního provozu a mají tendenci riskovat.
To ale neznamená, že každý majitel sportovního nebo luxusního auta je problémový. Spojitost je statistická, ne absolutní. Luxusní může také znamenat více bezpečný.
Proč právě luxusní a výkonná auta?
Psychologové mluví o několika zajímavých motivech:
- Statusový signál – potřeba ukázat úspěch navenek
- Dominance na silnici – výkon jako forma kontroly
- Viditelnost – být nepřehlédnutelný
- Oddělení od „běžných“ řidičů
Auto se tak může stát víc než dopravním prostředkem. Může být součástí identity.
Je to opravdu tak černobílé?
Odborníci zároveň upozorňují, že vztah mezi typem auta a osobností není přímá rovnice. Výběr vozu ovlivňuje mnoho faktorů – příjem, kultura, životní styl i osobní preference.
Přesto výzkumy potvrzují, že lidé posedlí statusem a mocí mají větší tendenci vyhledávat výrazné symboly úspěchu. A silnice je jedním z míst, kde se ego ukazuje velmi rychle.
Takže až příště uvidíte ve zpětném zrcátku agresivní jízdu a blikající světla, možná si vzpomenete: Nejde jen o spěch. Někdy jde o potřebu cítit se: víc převýšen nad ostatními.
Otázka zní: Je značka auta náhoda – nebo tichý podpis osobnosti?