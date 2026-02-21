Dnes je sobota 21. února 2026., Svátek má Lenka
21. 2. 2026 – 16:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Pijete kávu takhle jednoduše? Vědci naznačují překvapivou souvislost s psychickými problémy
zdroj: Freepik.com
Zní to jako přehnaný titulek z bulváru. Jenže tentokrát za ním stojí skutečný výzkum. Podle studie rakouských vědců může preference hořké chuti – včetně čisté černé kávy – souviset s méně příjemnými osobnostními rysy.

Až si příště objednáte espresso bez cukru, možná si přesně vybavíte toto tvrzení: studie ukázala, že oblíbený nápoj souvisí i s naší osobností.

Hořká chuť a „temná triáda“

Výzkumníci z Univerzity v Innsbrucku zkoumali vztah mezi chuťovými preferencemi a osobnostními rysy. Studie zahrnovala stovky účastníků, kteří hodnotili, jak moc jim chutnají různé potraviny a nápoje. Mezi nimi byla černá káva, tonik, ředkvičky nebo hořká čokoláda. Zároveň respondenti vyplňovali standardizované psychologické dotazníky zaměřené na takzvanou „temnou triádu“ osobnosti.

Co je „temná triáda“?

Pojem „temná triáda“ označuje tři osobnostní rysy:

  • narcismus (přehnané sebevědomí a potřeba obdivu)
  • machiavelismus (manipulativní chování a cynismus)
  • psychopatie (emoční chlad, impulzivita, nízká empatie)

Autoři studie zjistili statisticky významnou souvislost mezi oblibou výrazně hořkých chutí a vyšším skóre v testech měřících právě tyto rysy. Jinými slovy, lidé, kteří uváděli silnou preferenci hořkých potravin, častěji vykazovali vyšší míru agresivity, manipulativnosti a snížené empatie.

To samozřejmě neznamená, že každý milovník espressa je psychopat. Ale korelace tu podle dat existuje.

cup-latte-coffee-with-heart-shape-art-foampouring-homemade-cold-brew-coffee-into-glass zdroj: Freepik.com

Cukr jako symbol empatie?

Naopak ti, kteří dávají přednost sladším variantám – kávě s cukrem, mlékem nebo sirupem – častěji vykazovali rysy jako vstřícnost, soucit a kooperativnost. Sladká chuť je totiž evolučně spojena s bezpečím a pozitivní zkušeností, zatímco hořká bývá varovným signálem.

Psychologové dlouhodobě pracují s teorií, že chuťové preference mohou odrážet hlubší vzorce osobnosti. Naše volby nejsou vždy jen otázkou zvyku – mohou být i odrazem vnitřního nastavení.

Pozor: Nejde o rozsudek

Je však důležité dodat, že podobné studie mají své limity. Data byla získána prostřednictvím sebehodnocení a nelze z nich vyvozovat jednoznačné závěry. Jde o statistickou souvislost, nikoli o důkaz příčiny.

Přesto je fascinující, že i tak obyčejná věc, jako je ranní káva, může skrývat víc, než se zdá.

Tak co si dáte zítra?

