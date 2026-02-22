Dnes je neděle 22. února 2026., Svátek má Petr
22. 2. 2026 – 17:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Vypadáte o 10 let starší, než musíte? Tyto 3 barvy v šatníku vám kradou mládí a Češi je přesto milují!
zdroj: ChatGPT
Možná si myslíte, že váš šatník je elegantní, bezpečný a profesionální. Jenže pravda může být mnohem krutější. Oblečení totiž není jen o stylu – barvy, které nosíme, působí na naše okolí i naši psychiku daleko víc, než si uvědomujeme.

Psychologové a stylisté zvedají varovný prst: existují odstíny, které nám nepozorovaně ubírají energii, svěžest a přidávají roky navíc. A co je nejhorší?

Právě Češi tyto „vysavače mládí“ nosí nejčastěji.

Trojice nenápadných viníků: Proč vám tyto barvy škodí?

Na první pohled působí nevinně, ale jejich vliv na váš obličej je devastující. Pokud se jich nevzdáte, váš výraz bude působit unaveně a rezignovaně.

freepik__a-pale-pink-faded-coat-on-a-woman-contrasted-with-__98789 zdroj: Freepik.com

  1. Béžová (Past na nevýraznost): U světlých typů pleti béžová doslova splyne s obličejem. Výsledek? „Vypraný“ dojem, kdy tvář ztrácí kontury a vy vypadáte jako po těžké nemoci. V psychologii navíc tato barva signalizuje pasivitu.

freepik__a-woman-of-african-descent-with-short-curly-grey-h__98791 zdroj: Freepik.com

  1. Studená šedá (Zloděj jiskry): Ačkoliv je považována za vrchol profesionality, vaší pleti dává chladný odstup a nezdravý nádech. Tato barva nemilosrdně zvýrazňuje kruhy pod očima a vysílá do okolí signál přetížení a vyčerpání.

freepik__an-oliveskinned-woman-with-long-wavy-dark-brown-ha__98792 zdroj: Freepik.com

  1. Tmavě hnědá a olivová (Tíha věku): Tyto zemité odstíny ztmavují obličej a vytvářejí dojem přísnosti. Podle odborníků je často volí lidé, kteří v sobě potlačují emoce, a v outfitu pak působí ztuhle a bez lehkosti.
Černá: Zeštíhlující zázrak, nebo optická katastrofa?

Většina žen sahá po černé s vidinou štíhlejší postavy. Jenže pozor – pokud černou nosíte přímo u obličeje, platíte za to vysokou daň. Černá barva pohlcuje světlo, čímž dramaticky zvýrazňuje vrásky, stíny pod očima a propadlé tváře. Pokud nemáte přirozeně velmi kontrastní typ pleti, černá vás jednoduše pohltí a udělá z vás „starší verzi sebe sama“.

Čemu se vyhnout po čtyřicítce?

Pokud už vám není dvacet, buďte opatrní i na tyto trendy:

  • Tlumené pastely: Zaprášená broskvová nebo vybledlá lila působí na zralé pleti mdle a zastarale.
  • Neony: Křiklavé barvy fungují jako reflektor, který nasvítí každou nedokonalost a jemnou linku na vaší tváři.
  • Kyselé odstíny: Citronová žlutá či limetková zvýrazňují bledost a nezdravý tón pleti.
Záchranný plán: Jak okamžitě omládnout?

Nezoufejte, nemusíte hned vyhazovat celý šatník. Stačí znát triky profesionálů. Pokud se nechcete vzdát tmavých barev, rozbijte je barevným šátkem, výrazným náhrdelníkem nebo hlubším výstřihem, aby barva nebyla přímo u brady.

freepik__a-middleaged-black-woman-wearing-a-chic-pink-and-t__98793 zdroj: Freepik.com

Barvy, které vás psychologicky i vizuálně rozzáří:

  • Svěží růžová a tyrkysová: Okamžitě dodají pleti zdravý nádech a rozjasní oči.
  • Tóny drahokamů: Safírová modrá, smaragdová nebo rubínově červená působí luxusně a lichotí téměř každému.
  • Teplá bílá a krémová: Namísto ostré ledové bílé zvolte slonovinovou, která obličej zjemní.

Pamatujte, barva není jen módní volba, je to zpráva o vás. Někdy stačí malá změna odstínu a zrcadlo vám ukáže někoho mnohem energičtějšího a přitažlivějšího. Tak co, kterou barvu zítra necháte v šatníku?

