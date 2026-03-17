První neděle bez Václava Moravce: "Chybí už jen Okamura, který by to řídil," kritizuje slavná moderátorka
17. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | BS
Česká televize má za sebou první neděli po odchodu slavného moderátora a příliš důstojnou náhradu nenabídla.
Abychom byli spravedliví, je potřeba přiznat, že televize nejspíš opravdu nevěděla o záměru své dlouholeté moderátorské a žurnalistické hvězdy odejít. A když Václav Moravec prakticky jen tak mezi řečí oznámil, že příští týden už nepřijde, musela produkce nejspíš velmi hekticky řešit, čím nečekané okno zaplnit.
A na výsledku to bylo vidět. Představený pořad Debata ČT totiž nabídla ostrý kontrast dvaceti letům ostré profesionality a nesmlouvavého přístupu Václava Moravce.
Dvouhodinový pořad moderoval Lukáš Dolanský, popovídat si přišli Patrik Nacher, Jan Skopeček, Jiří Barták, Lukáš Vlček, Olga Richterová a Radim Fiala.
Plánovaným tématem byl rozpočet státu, diskuzi nicméně trochu rozhodil fakt, že se pořad natáčel v improvizovaném studiu prakticky na chodbě, z čehož nejspíš zvukařům zešedivěly vlasy. Přes všechnu snahu se nedařilo odbourat šum a ozvěnu kvůli vysokému stropu v místu, které akusticky opravdu nepočítalo s natáčením jakýchkoliv pořadů.
Kritiku si však nevysloužily jen technické problémy, ale i obsah debaty jako takový: „Co se týče nedělní debaty v ČT, politici dosáhli svého. Na veřejnoprávní obrazovku se přenesla schůze poslanecké sněmovny. Žádné nepříjemné dotazy, každý si po vyvolání řekne svoje a jde se domů. Chybí už jen Okamura, který by to řídil,“ prohlásila na sociální síti slavná moderátorka Nora Fridrichová.
S pointou, že se v Debatě prakticky nedebatovalo, souhlasila i řada diváků: „Debata ČT místo otázek V. Moravce je nuda teda. Moderátor pouze pokládá otázky jednotlivě postupně všem hostům. Debatu nikde nevidím, to u Václava to byly někdy pěkně živé debaty,“ píše na sociálních sítích divák Václav.
„Ten moderátor je děsný. Otázky plytké, unylé, o ničem. Nemá argumenty, kterými by oponoval,“ souhlasí Martina.
„Chápu, že to pro moderátora nebylo lehké a možná svazující, ale od ozvučení až k samotné podstatě debaty všechno špatně. Vypadalo to jako předvolební kampaň, všichni si odvyprávěli, co potřebovali a šlo se domů. Vlk se nažral a debata zůstala prázdná,“ dodává další komentář.
Zda se na tváři Václava Moravce po přečtení reakcí rozhostil potutelný úsměv, ví jen on sám. Tak či tak, rozhodně to nevypadá, že by svého rozhodnutí odejít litoval. Když se ho totiž nedávno redaktor Blesku ptal, do jakého dne se po odchodu probudil, Moravec odvětil stručně a výstižně: „Do svobodného.“
View this post on Instagram