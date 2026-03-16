Stačí jich pár, ale záleží na tom, kdy je během dne sníte. Pro tělo mohou být skutečným pokladem

16. 3. 2026 – 18:24 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Stačí jich pár, ale záleží na tom, kdy je během dne sníte. Pro tělo mohou být skutečným pokladem
Zatímco čerstvé švestky jsou typické pro letní období, sušené švestky mají výhodu delší trvanlivosti. Pokud jsou uložené v uzavřené nádobě v chladu, mohou vydržet několik měsíců, v lednici dokonce až rok.

Bohatý zdroj vlákniny a minerálů

Švestky jsou známé především díky vysokému obsahu vlákniny a sorbitolu, což jsou látky, které mohou podporovat správnou funkci trávení. Právě proto se sušené švestky často doporučují lidem, kteří mají problémy se zácpou.

Vedle vlákniny obsahují také důležité minerály, zejména draslík, který přispívá k normální činnosti svalů a nervového systému. Najdeme v nich také vitamín K, malé množství hořčíku a železa.

Významnou roli hrají i Švestky obsahují například kyselinu chlorogenovou a další fenolické sloučeniny, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů.

Švestky a zdraví kostí

Podle některých studií mohou mít švestky pozitivní vliv také na zdraví kostí. Antioxidanty a vitamín K obsažené v tomto ovoci mohou pomáhat udržovat správnou hustotu kostní tkáně a podporovat její tvorbu.

Pravidelná konzumace sušených švestek je proto někdy spojována s prevencí úbytku kostní hmoty, zejména ve vyšším věku.

Podpora paměti a ochrana buněk

Výzkumy naznačují, že flavonoidy obsažené ve švestkách mohou přispívat také k ochraně mozkových buněk. Tyto látky jsou spojovány s nižším rizikem kognitivního zhoršení, které se objevuje s přibývajícím věkem.

Pravidelná konzumace ovoce bohatého na antioxidanty může podle odborníků pomáhat chránit buňky před poškozením a podporovat správnou funkci nervového systému.

Kdy je nejlepší švestky jíst

Mnoho odborníků doporučuje jíst švestky spíše během dne, ideálně ráno. Díky obsahu vlákniny mohou podpořit trávení a dodat tělu energii na začátek dne.

Pokud se konzumují večer, jejich projímavý účinek může u některých lidí způsobit nepříjemné pocity nebo narušit spánek.

Je ale důležité připomenout, že účinky potravin se mohou u každého člověka lišit a švestky by měly být pouze součástí pestré a vyvážené stravy.

ovoce minerály zdraví švestky vláknina
Zdroje:
Science Direct, frontiersin.org, WebMD, pmc.ncbi
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

