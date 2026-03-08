Polabí že by mělo končit? Výrobní ředitelka promluvila o budoucnosti seriálu
8. 3. 2026 – 8:29 | Magazín | BS
Ohledně milovaného seriálu se v poslední době začaly množit drby a dohady. Nakonec na ně musela reagovat výrobní ředitelka Primy.
Vztahový seriál Polabí se v posledních letech propracoval na pozici jednoho z nejvýraznějších projektů televize Prima. Nedávno se ale začaly šířit spekulace ohledně budoucnosti pořadu, na které musela nakonec reagovat sama televize.
Prohlášení samo o sobě nakonec není nijak šokující: Televizní projekt, za nímž stojí producent Biser A. Arichtev, si od svého uvedení postupně vybudoval velmi silnou diváckou základnu. Sledovanost je skvělá a stále roste: Většinou se dívá přes 700 tisíc lidí a nejsledovanější epizoda ze 17. února si připsala dokonce 771 tisíc diváků.
Polabí tak hrdě pokračuje v odkazu svých předchůdců ze stejného časového slotu (Kamarádi, Zoo, Slunečná) a zároveň zadupává v prach svou přímou konkurenci – Bratři a sestry z konkurenční stanice trpí nízkou sledovaností a na jaře se odeberou z obrazovek pryč.
Jak si povede seriál pak, až konkurence připraví něco nového, je samozřejmě momentálně ve hvězdách. Ale tak či tak, zaříznout podobně nadějný projekt by se rovnalo ekonomické sebevraždě a televize nevidí žádný důvod, proč by Polabí mělo končit.
„Seriál Polabí si získal srdce statisíců českých diváků a jeho příběh zdaleka nekončí. Natáčení nových dílů nadále pokračuje a tvůrci připravují pro diváky překvapení v podobě nových postav, které do děje vstoupí v nadcházejících epizodách. Fanoušci seriálu se tak mohou těšit na Polabí minimálně do konce roku 2026,“ uvádí výrobní ředitelka FTV Prima Lucie Kršáková.
A pokud se bude sledovanost držet taková, jaká je, nebo dokonce ještě růst, je samozřejmě velmi pravděpodobné, že se oslíček bude otřásat dál a Prima svůj hit jen tak neusekne.
Televize ale zároveň nadále hledá další žánrové seriály, kterými by doplnila své portfolio. Má se ale jednat o projekty, které budou existovat vedle Polabí bok po boku, ne o náhrady.
Fanoušci se tedy nějakou dobu nemusí ničeho obávat a mohou se dál v klidu těšit na další osudy svých oblíbených hrdinů.