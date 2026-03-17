Tohle se povedlo! Prima odvysílala první díl nového seriálu a diváci jsou nadšení
17. 3. 2026 – 8:30 | Magazín | Jana Strážníková
První díl nového seriálu vzbudil pozornost a reakce publika jsou zatím veskrze pozitivní. Diváci chválí obsazení, herecké výkony i zvolenou tematiku.
Ruku na srdce, zvířata jsou vděčné téma. A když už se nebudeme bavit o naši nejvěrnějších psích přátelích či kočičích společnících, ukažte někde koně a máte pozornost prakticky jistou.
Právě o tom, že, jak se říká, nejkrásnější pohled na svět je ze sedla, a co všechno se s takovou filozofií vlastně pojí, vypráví nový seriál TV Prima O koních a lidech. Ten už byl nějakou dobu k dispozici na placené platformě Prima+, nyní ale dorazil i do regulérního vysílacího času. Na nové epizody se můžeme těšit každou sobotu.
„Milý seriál, který ale dovede kousnout. Sledujeme příběh zemité rodiny, která to mezi sebou nemá jednoduché. Vztah otce a dvou synů, kteří jsou jeden tvrdohlavější než druhý. A zároveň je to o tom, jak dovede koňská duše obměkčit i toho nejzarytějšího mezka,“ popisuje seriál představitel jedné z hlavních rolí Marek Lambora.
První díl, který Prima odvysílala 14. března, zaznamenal velký úspěch a spoustu pozitivních reakcí.
„Super seriál, podobné téma jako kdysi seriál Dobrá voda,“ všimla si na sociálních sítích divačka Alena.
„Pěkný seriál skvělí herci,“ myslí si Vlasta
„Moc jsem se na seriál těšila. Konečně něco klidného a pěkného a jiného než samé detektivní příběhy. Líbil se mi a už se těším na pokračování,“ přizvukuje Jana.
„Moc hezký seriál o koních, dobré herecké obsazení. Moc se mi líbil, viděla jsem na Prima+, teď jsem koukala znova,“ dodává dvojitá divačka Ivana.
„Konečně seriál, na který se dá koukat i bez toho, aby člověk musel řešit jen vraždy. Ty záběry koní jsou balzám na duši,“ souhlasí Marie.
Na ČSFD má seriál prozatím hodnocení 64 %, což je na českou produkci poměrně solidní výsledek. Je ale samozřejmě jasné, že neexistuje projekt, který by se zavděčil všem a vedle pozitivních až nadšených reakcí se pochopitelně najdou i diváci, které koně a lidé neoslovili.
„Nebylo to tak špatné jako některé jiné televizní seriálové pokusy poslední doby, nicméně bohužel ani dobré na příliš velkou chválu,“ uvádí jedna z uživatelských recenzí na ČSFD.
„Slabý seriál, na Dobrou vodu to zdaleka nemá,“ nebyl spokojen Jiří.
Uvidíme, jak s hodnocením zamíchá druhý díl či, jak se diváci ptají, přijde i víc epizod než oněch 8, které jsou k mání na Prima+.