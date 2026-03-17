Do nepálského parlamentu byla zvolena první transgender žena, což je podle AFP historický milník.
17. 3. 2026 – 6:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V nepálském parlamentu usedne první transgender žena.
Zvolení sedmatřicetileté Bhumiky Šréšthaové je podle agentury AFP historickým milníkem pro tento himálajský národ. Nepál je v oblasti práv LGBT+ jednou z nejprogresivnějších zemí jižní Asie.
Nepálská volební komise dnes potvrdila, že křeslo získala kandidátka vítězné centristické Národní nezávislé strany (RSP) Šréšthaová.
"Jsem nadšená, ale zároveň si uvědomuji odpovědnost, která leží na mých bedrech," řekla podle AFP obhájkyně práv LGBT+ Šréšthaová. "Ústava obsahuje opatření pro naši komunitu, ale ta dosud nebyla převedena do zákonů a politik. Naše komunita se spoléhá na mě, že její požadavky předložím parlamentu," dodala.
Strana RSP vyhrála parlamentní volby z 5. března a získala ve 275členné sněmovně 182 křesel. Premiérem se stane její přední kandidát, bývalý starosta Káthmándú a někdejší rapper Balendra Šáh.
Umiša Pandejová, prezidentka organizace Blue Diamond Society (BDS), která se zabývá prosazováním práv LGBT+ komunity v Nepálu, označila podle AFP zvolení Šréšthaové za historický okamžik.
Nepál je v oblasti práv komunity LGBT+ jednou z nejprogresivnějších zemí jižní Asie. Země v roce 2007 zakázala diskriminaci na základě pohlaví nebo sexuální orientace.
V roce 2013 byla v občanských dokladech zavedena třetí kategorie pohlaví a v roce 2015 byla zavedena i cestovních pasech. V roce 2023 prozatímní nařízení Nejvyššího soudu umožnilo párům stejného pohlaví a transgender osobám uzavřít v Nepálu registrované partnerství. Podle BDS se v Nepálu za příslušníka sexuální menšiny identifikuje téměř milion lidí.