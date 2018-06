Miliardář bez víz: Co bude dál s Chelsea?

autor: Ondřej Novotný

Napumpoval do fotbalového klubu Chelsea miliardy. Přivedl hvězdné posily i trenéry. Pomohl týmu vyhrát vše, co se dá: Ligu mistrů, Evropskou ligu a pětkrát anglickou ligu. Patnáct let fungovalo spojení Romana Abramoviče a Chelsea výborně. Teď se ovšem zadrhlo, když britské úřady nedaly ruskému miliardáři víza. Co bude s klubem dál? Plánované renovace stadionu se v nejbližší době nedočká.