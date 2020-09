Proč se v Lichtenštejnsku už šest let téměř nerodí děti

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Máme-li věřit oficiálním dokumentům, v Lichtenštejnsku se od roku 2014 téměř nikdo nenarodil. Je to vůbec možné?

Lichtenštejnsko patří s rozlohou 160 kilometrů čtverečních (asi jako třetina Prahy) k nejmenším evropským zemím. Autem ho projedete za půl hodinky a zlé jazyky dokonce tvrdí, že celým státečkem profrčíte, pokud pozdě šlápnete na brzdu.

V roce 2014 vedly hospodářské a personální důvody k tomu, že se v zemské nemocnici v hlavním městě Vaduzu muselo uzavřít porodní oddělení. Místní budoucí maminky proto mají na výběr: buď domácí porod, anebo dojet autem do porodnice některé ze sousedních zemí – do Švýcarska či do Rakouska.

Dlouhá léta se v Lichtenštejnsku uvažovalo o sanaci původní nemocnice v přepočtu za dvě miliardy korun, v roce 2011 ale obyvatelstvo v referendu tento projekt odmítlo. Vláda pak sice naplánovala jakousi restrukturalizaci, nicméně lékaři porodního oddělení dali hromadnou výpověď – a bylo vymalováno. Vláda pak uzavřela příslušné dohody s porodnicemi v sousedních zemích: ve švýcarském Grabsu (vzdáleném 13 kilometrů) či Churu (40 kilometrů), případně v rakouském Feldkirchu (15 kilometrů).

Většina žen jezdí rodit do nejbližšího Grabsu, který také nejčastěji figuruje v rodných listech malých Lichtenštejňánků narozených po roce 2014. Těch přichází ročně na svět kolem dvou stovek.

Nyní ovšem svitla naděje, Lichtenštejnská vláda loni připravila návrh na výstavbu nové nemocnice, která by umožňovala i porody. Takže možná se budou moci noví občánci opět pochlubit tím, že se narodili ve své vlasti.