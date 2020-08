Kde vydali první barevnou známku?

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Filatelie dnes možná už tolik netáhne, ale rarity jsou stále velmi ceněné. A nemusí jít zrovna o Modrého Mauritia.

Pět let poté, co v Anglii vydali tu úplně první poštovní známku (1. května 1840 to byla One Penny Black), vyšla první vícebarevná známka na světě. Od 1. července 1845 se ve švýcarské Basileji prodávala poštovní známka Basilejská holubice (Basler Dybli) v hodnotě dva a půl rappu.

Je to jediná známka, kterou vydal švýcarský kanton Basilej. Cenina byla vyvedena ve třech barvách (černá, modrá a červená), a kromě toho není pouze natištěná, ale dokonce "3D" – bílá holubice je totiž vyražená a nad papír lehce vyčnívá. Známky bylo vytištěno 41 400 kusů, nebyla perforovaná a z archu se stříhala nůžkami. Autorem návrhu je basilejský architekt Melchior Berri (1801-1854).

Basilejská holubice byla určena pro dopisy do patnácti gramů a pouze pro Basilej. Tou dobou totiž ještě ve Švýcarsku neexistovala celostátní poštovní služba, pošta byla záležitostí jednotlivých kantonů. Po Anglii a několika místech v USA nechaly v roce 1943 vedle Brazílie vytisknout známky i švýcarské kantony Curych a Ženeva, později se přidala právě Basilej. Švýcarská pošta byla založena 1. ledna 1849, první známky vydala v květnu následujícího roku. Basilejská holubice se používala do 30. září 1854.

Dnes jsou na celém světě asi jen tři stovky dopisů s těmito známkami a jsou velmi cenné. Loni v prosinci za dopis opatřeny dvěma Basilejskými holubicemi z roku 1848 zaplatil jeden sběratel 220 tisíc franků, tedy v přepočtu téměř pět a půl milionu korun.

Dlužno podotknout, že architekt Berri (vedle řady staveb, pochopitelně) nenavrhl pouze slavnou známku, ale i poštovní schránky. Dodnes je jich v Basileji v provozu ještě šest. A asi nepřekvapí, že i na nich je vyobrazena bílá holubice.