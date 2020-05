Proč mají opičáci tak rádi banány

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Banán je, jak známo, chutí mdlé. Opicím je to ale fuk a banány milují. Anebo je to jen klišé?

Opičáci mají velmi pestrý jídelníček. Baští toho spoustu – ovoce, zeleninu, semínka, lupení i hmyz. Banány milují především proto, že jsou velmi sladké a chutné. Stejně jako my lidé si i opice zkrátka potrpí na dobroty.

Dalším důvodem obliby této plodiny je to, že se opice musí najíst co nejrychleji, aby jim kolegové baštu nesebrali, což je ostatně celkem běžná opičí praxe. A banány jsou tak měkoučké, že je spucnete raz dva, aniž by jiný hladovec vůbec stihl pomyslet na to, že by vám je mohl šlohnout.

Způsob konzumace banánů se navíc opici od opice liší. Ty obzvlášť nenasytné je schlamstnou sakumprásk – i se slupkou. Jiné je zase způsobně oloupou a snědí jen měkkou dobrotu ukrytou uvnitř. A některé opice jsou tak trochu nešikové a moc se jim loupání pevné slupky nevede, tak namísto toho mlátí s banánem velmi neurvale, dokud nepukne a dužina neteče ven z obou stran. To je sice mazaný, ale dost upatlaný způsob pojídání těchto plodů.

Pobíhání, lezení po stromech a houpání ve větvích stojí opice spoustu sil. A banány obsahují fruktózu, která jim dává energii potřebnou k tomu, aby se mohli oddávat všem těmto činnostem.