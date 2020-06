Na boj s koronavirem dala Česku miliony i kontroverzní firma ze Singapuru. Varuje před ní několik států

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Během koronavirové krize mířily „do první linie“ dary od jednotlivců i firem. Podle registru smluv šlo většinou o obnos či zboží v hodnotě desítek tisíc, maximálně statisíců korun, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes. Objevil se ale i dar 17 milionů korun od singapurské firmy Riway, která kontroverzním způsobem nabízí své výživové doplňky z placenty. Firma poskytla vysokou částku dvěma českým nemocnicím a chystá i vstup na tuzemský trh.

Společnost Riway poslala v dubnu 8,5 milionu korun jak Nemocnici na Bulovce v Praze, tak Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Součástí darovací smlouvy na oba dary byla i klauzule, podle které mohly obě instituce peníze využít jen na nákup zdravotnických přístrojů pro boj s koronavirem.

„Nás kontaktoval právní zástupce firmy Riway z vlastní iniciativy, dříve žádná spolupráce neprobíhala, firmu jsme neznali. Společnost Riway se podle informaci jejich právníka chystá vstoupit na český trh a z těchto důvodů se rozhodla podpořit v boji s Covid-19 i české nemocnice,“ přibližuje mluvčí brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny Dana Lipovská.

Nemocnice za peníze nakoupila elektricky polohovatelná lůžka s příslušenstvím, lůžka akutní péče, plicní ventilátory a další techniku. Druhou obdarovanou nemocnicí pak byla pražská Bulovka.

„Tato finanční pomoc umožnila okamžitě reagovat na krizovou situaci a nakoupit potřebné přístrojové vybavení, zdravotnický materiál a technologie pro boj s Covid-19,“ říká mluvčí Nemocnice na Bulovce Simona Krautová.

Kontroverzní „zázrak“ z placenty

HlídacíPes.org zjišťoval, kdo je rekordním dárcem, který v době pandemie pomohl oběma českým nemocnicím s vysokým podílem pacientů s nemocí Covid-19. Firma Riway s centrálou v Singapuru rozhodně za pozornost stojí, všimly si jí ostatně už i úřady v několika zemích. Jedno varování před ní už padlo i v Česku.

Riway nabízí vlastní výživové doplňky z jelení placenty, a to formou přímého prodeje. Podobné byznysmodely fungují tak, že prodejci musejí získávat stále nové a nové kolegy a provize pro jednotlivé prodejce pak závisí na výkonu všech prodejců dohromady. Odměnou má být vysoký a stálý příjem. Riway tak ve svých propagačních videích ukazuje například luxusní auta, která si prodejci údajně budou za vydělané peníze moct koupit.

Obchodní praktiky firmy Riway i její samotný klíčový produkt – kapsle s výtažkem z jelení placenty – se opakovaně staly předmětem zájmu kontrolních orgánů v různých zemích. Firmu do jednoho ze svých varování zahrnul i český Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Ten na webu zveřejnil seznam internetových stránek s nelegálními nabídkami neschválených přípravků. Konkrétně u produktu Purtier placenta firmy Riway mělo jít o nabídky prodeje prostřednictvím telefonu. Varování je datováno k loňskému červnu.

„Výrobek Purtier placenta jsme prošetřovali právě na základě podání občana. S ohledem na uvedené skutečnosti a naše další šetření jsme jej zařadili na seznam nelegálních nabídek léčiv. Uvedený přípravek není registrovaným léčivým přípravkem, tedy nebyla u něj posuzována jeho účinnost, jakost ani bezpečnost,“ potvrzuje mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

SÚKL varuje, že podobné nabídky obsahují „doplňky stravy, kterým jsou neoprávněně přisuzovány léčebné vlastnosti“ či například „produkty bez ověřené kvality, účinnosti a tedy s možným rizikem na zdraví“.

Riway: bojujeme s úřady

Právě v tomto duchu před firmou Riway varovaly i příslušné úřady na Filipínách, ve Spojených arabských emirátech či v samotném Singapuru.

Filipínský Úřad pro potraviny a léky v roce 2018 varoval, že reklamní tvrzení firmy o léčivých účincích jejího produktu nejsou ničím podložená a že jde jen o registrovaný výživový doplněk. Šlo například o tvrzení, že má jelení placenta omlazující účinky či že posiluje imunitu.

Podobné varování vydaly i úřady v Singapuru, kde má firma své hlavní sídlo a kde také v roce 2008 vznikla. Singapurský zdravotní úřad začal Riway vyšetřovat kvůli nepodloženým výrokům při prezentacích jejích výrobků o tom, že kapsle mohou například pomoci v léčbě rakoviny a dalších vážných onemocnění.

Stejný postup zvolilo i ministerstvo zdraví a prevence ve Spojených arabských emirátech, kde prodejci nabízeli produkty Riway z placenty s tím, že mohou léčit cukrovku nebo vysoký krevní tlak.

V Česku patří výživové doplňky do gesce ministerstva zemědělství. To žádné speciální doporučení nebo varování spotřebitelům před možnými riziky výrobků z placenty nevydalo. Nedělá to však ani v jiných případech.

„Všechny potraviny včetně doplňků stravy, které jsou uváděny na trh, musí být bezpečné a za bezpečnost výrobku (včetně splnění dalších požadavků právních předpisů a označování) plně odpovídá provozovatel potravinářského podniku uvádějící doplněk stravy na trh,“ shrnuje mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Získat vyjádření přímo od mezinárodního ústředí firmy Riway není jednoduché, na webu nabízí jen telefonní čísla do Asie a žádné e-mailové adresy. HlídacíPes.org se proto spojil s jednatelem firmy Riway Europe, která je registrovaná v Česku. Zbyněk Nieslanik potvrdil, že firma usiluje o zřízení tuzemské pobočky.

„Udělal by se sklad v České republice,“ přiblížil s tím, že v menším rozsahu je firma aktivní například i v Polsku nebo ve Francii. Zřízení české pobočky prý ale „komplikují úřady“.

Jako neopodstatněná pak Nieslanik odmítl zmíněná varování před výrobky Riway ze zmíněných států.

Hledá se průkopník za 100 tisíc měsíčně

Jak funguje firemní kultura ve společnosti Riway, naznačuje starší inzerát na sociální síti LinkedIn, kde firma hledá distributory svých produktů právě pro Českou republiku.

„Do několika měsíců otevřeme pobočku v Česku a pak budeme pokračovat dál do Evropy“, píše Riway v inzerátu, kde hledá „vizionářské průkopníky“.

Nabízí vidinu rychlého zbohatnutí bez nutnosti předchozích zkušeností. Měsíční výdělky se prý mohou pohybovat od 10 tisíc do 100 tisíc eur měsíčně. Řada spolupracovníků Riway se tak podle inzerátu „stala během 3-5 let milionáři“.

Riway v textu také tvrdí, že má celosvětově obrat ve výši 11 miliard dolarů.

V Česku jsou pod jménem Riway registrovány čtyři společnosti. Kromě Riway Czech Republic, která byla zmíněným dárcem pro české nemocnice, jde ještě o společnosti Riway Europe, Riway Purtier placenta a společnost Riwayeurope37, která je organizační složkou stejnojmenné firmy s adresou v britském Manchesteru. Společnosti byly založeny v rozmezí roku 2016 a letošního ledna.

V Česku se také loni uskutečnily tréninkové semináře firmy. Riway zveřejnila na Facebooku a YouTube záznamy z akcí v pražském hotelu Hilton.

Se startem na českém trhu pomáhá singapurským investorům Česko-singapurská obchodní komora. Ta však o Riway nic neví.

„Firma Riway nás žádným způsobem nekontaktovala a své obchodní či investiční aktivity s námi nekonzultuje. V databázi Komory je v současné době 874 singapurských firem, do kterých máme přístup na bázi osobních kontaktů, firma Riway mezi nimi nefiguruje,“ říká prezident komory Marcel Bednář.

Vojtěch Berger pro Ústav nezávislé žurnalistiky