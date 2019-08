Měl by mistr těžké váhy šanci v souboji s gorilou?

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Může nejlepší světový boxer porazit v ringu gorilu? Za (čistě teoretického) předpokladu, že by opičák boxoval podle pravidel a v rukavicích?

Jeden z nejlepších boxerů všech dob Mike Tyson před časem šokoval svět přiznáním, že v době, kdy byl na vrcholu sil, se chtěl utkat v newyorské zoo s gorilou. Nabídl zřízencům dokonce deset tisíc dolarů, když ho pustí do klece za jedním agresivním gorilím samcem, aby si to s ním mohl na férovku rozdat. Asi není překvapením, že zaměstnanci na rozdíl od boxera prokázali zdravý rozum a s tímto šíleným nápadem jej poslali do háje. Nechtěli se prý koukat na smrt člověka v přímém přenosu.

Gorila by Tysona roztrhala na kusy

Američan Tyson se v roce 1986 stal jako dvacetiletý nejmladším světovým šampiónem v těžké váze a na vrcholu kariéry v podstatě neměl soupeře. Prožil bouřlivý život, rváčem byl prakticky od dětství, poseděl si párkrát v kriminále, přičemž jeho mediálně nejznámějším zločinem bylo údajné znásilnění místní černošské missky Desiree Washingtonové na hotelovém pokoji. Boxerskou kariéru ukončil před čtrnácti lety. Dnes je mu třiapadesát, zklidnil se, konvertoval k islámu a jeho společnost Tyson Ranch se zaměřuje na pěstování marihuany. Loni v listopadu dokonce boxerská legenda navštívila Prahu.

Ale zkusme si na chvilku představit Tysonův šílený nápad s gorilou v praxi: v jednom rohu ringu dvoumetrákový opičák, ve druhém nabušený stokilový Tyson. Oba soupeří přibližně stejně vysocí, plus minus nějakých pár centimetrů. Jak by takový zápas dopadl? Měl by Tyson šanci?

Experti jsou v této otázce zajedno: neměl, neustál by ani první kolo a zřejmě by ho ani nepřežil.

Důvodů je několik: Gorila je samozřejmě rychlejší, až desetkrát silnější a dál dosáhne. Kromě toho by hned od první vteřiny bojovala jako o život – žádné oťukávání, žádné poskakování, žádná taktika. A také by neváhala použít zuby. Tedy - ne že by tenhle způsob boje byl Tysonovi cizí. Zápas s Evanderem Holyfieldem z roku 1997, jemuž v ringu ukousl kus ucha, jej ostatně proslavil i v kruzích, kterým je jinak profesionální box naprosto ukradený. Ale ve srovnání s gorilími zubisky je Tysonův chrup spíš pro legraci. Gorilák by zkrátka Tysona svými zuby z fleku rozsápal na kusy.

Ale i kdybychom připustili teoretickou možnost, že by se opičák přísně řídil pravidly boxu, a dokonce si navlékl i boxerské rukavice, Tyson by si ani neškrtnul. Gorila totiž umí dát nejen mnohem větší rány, ale také je dokáže lépe schytávat. Dokonce ani proslulý Tysonův tvrdý zvedák na bradu by opičák sotva ucítil. U lidí může takový úder soupeře knockoutovat, gorilí mozek je ale díky mohutnému svalnatému krku proti takovým otřesům dobře chráněný. Ani tvrdý úder na játra by gorile nic neudělal. S trochou štěstí by snad mohl Tyson chlupatému lidoopovi rozseknout ret. Na víc by se při nejlepší vůli nezmohl.

Neoblomní zřízenci newyorské zoo tak slavné boxerské legendě stoprocentně zachránili život. I když na druhou stranu: Utkání člověka s gorilou by jistě vstoupilo do dějin a udělalo z bouřliváka Tysona ještě větší celebritu, než jakou býval. Ovšem in memoriam.