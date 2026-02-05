Prima chystá velké změny: Milovaný pořad se loučí, náhrada ale bude bohatá
5. 2. 2026 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková
Diváci televize Prima budou muset překousnout rozloučení s milovaným pořadem. Náhrada ale bude nejspíš stát za to.
Televize Prima se pod novým vedením hodlá ubírat přeci jen trochu jiným směrem než doposud: Končí rodinné seriály i reprízy dávných klasik, televize místo nich vsadí na moderní formáty kombinující reality show, soutěže a dokumenty.
Jak už všichni víme, seriál ZOO: Nové začátky už se rozloučil, stejný osud potká i seriál Kamarádi. A zkrátka přijdou i ti diváci, kteří s oblibou sledovali reprízy kuchařské eskapády Ano, šéfe!, protože ty podle všeho též budou muset vyklidit prostor novinkám.
Není ale potřeba lomit rukama, protože právě novinek se chystá přehršel a minimálně na papíře to vypadá na jeden zajímavý projekt vedle druhého:
Vlajková loď Primy je i letos jasná: Třetí řada extrémně populární reality-soutěže Zrádci, jejíž existenci naznačoval ředitel již před oficiálním oznámením.
Sekundovat jim bude nový pořad podle celosvětově oblíbeného formátu: Asia Express. Cestovatelská reality-soutěž nás nechá sledovat dvojice soutěžících, které se ocitnou v exotické Asii a budou ji muset procestovat jen s minimálním rozpočtem. Moderátory budou Jakub Štáfek a Václav Matějovský.
Náročné podmínky, polní řešení a neustálý nedostatek prostředků budou samozřejmě velké zkoušky, které prověří především vztahy soutěžících. Když ale dvojice udrží při sobě a soutěžící se při nebezpečných cestách po Laosu, Kambodži a Thajsku navzájem podrží, budou mít šanci na tučnou finanční výhru.
Novou show ve světové veleúspěšném formátu diváci uvidí už od 22. února na prima+ a 1. března na Primě.
„Máme za sebou obrovské dobrodružství, jaké jsme kdy v životě zažili. Na dno si sáhli nejen soutěžící, ale také náš štáb. Natočili jsme tisíce hodin materiálu, abychom už brzy vzali na tuhle jízdu i diváky Primy,“ láká režisér projektu Michal Varga.
„Naši účastníci se vydali na cestu s minimálním budgetem a museli se spolehnout na vlastní důvtip, ochotu místních obyvatel a trochu štěstí. Putovali stopem, pěšky nebo tuktuky jenom s batohem a odhodláním dojít až do cíle, během cesty urazili 3500 kilometrů. To vše samozřejmě bez mobilního telefonu. Na každém kroku na ně čekaly výzvy, které měly prověřit jejich vzájemnou důvěru, fyzické síly i schopnost fungovat v úplně jiném světě,“ vypráví nadšený režisér.
„Asia Express je formát, který dlouhodobě patří mezi nejsilnější reality show na mezinárodním trhu. Nabízí autentické emoce, napětí i skutečné lidské příběhy v extrémních podmínkách. Jsme přesvědčeni, že právě tato kombinace osloví české diváky a že se Asia Express stane jedním z pilířů naší programové nabídky na Primě i na prima+ pro letošní jaro,“ slibuje si programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.
A s realitou bude mít co do činění i třetí velká novinka: Nemocnice 24/7, doku-reality ze zdravotnického prostředí, která ho slibuje předvést bez příkras a čistě podle pravdy.
„Po úspěchu našich hraných medical seriálů Modrý kód, Sestřičky a Mise jsme chtěli divákům nabídnout nový pohled na zdravotnické prostředí. Tentokrát prostřednictvím odlišného žánru, který přináší realitu každodenní služby bez příkras,“ vysvětluje výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková.
Našli jste v nové nabídce své favority?