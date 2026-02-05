Babiš se s Meloniovou domluvil na přípravě akčního plánu spolupráce do roku 2030
5. 2. 2026 – 8:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda české vlády Andrej Babiš se dnes s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou domluvil na přípravě akčního plánu spolupráce mezi Českem a Itálií na roky 2026 až 2030.
Jednali také o energetice či obraně, řekl Babiš po schůzce novinářům. Italská vláda uvedla, že rozhovory se týkaly konkurenceschopnosti EU či bilaterálních vztahů, ve kterých chce Itálie dosáhnout konkrétních výsledků třeba v obraně či energetice. Shoda podle Babiše panuje mezi Prahou a Římem i v názoru na migraci. Premiérku Babiš pozval na návštěvu do Česka.
Plán kooperace obou zemí bude podle Babiše obsahovat konkrétní kroky, navrhne ho česká strana. Jednání s Meloniovou označil za skvělé, italská premiérka je podle něj nejperspektivnější lídr Evropy. "Je velice pragmatická, takže jsme si moc porozuměli," řekl.
"Domlouvali jsme se na tom, že budeme usilovat o to, abychom vysvětlili soudům, že práva na bezpečnost Evropanů, a hlavně u nás, samozřejmě našich spoluobčanů, jsou víc než právo nějakého kriminálníka, který něco udělá v Evropě a potom soud řekne, že ho nevydá, protože má nějaké právo," řekl Babiš k migraci. Řešit chce i zlepšení návratové politiky.
Podle prohlášení italské vlády se rozhovor mezi Meloniovou a Babiše týkal "hlavních témat unijní agendy, a to počínaje konkurenceschopností". Ta bude hlavní tématem summitu EU příští týden. Řím potvrdil, že obě země budou pracovat na vytvoření akčního plánu. "A to s cílem dosáhnout konkrétních výsledků v oblastech vzájemného zájmu, jako jsou energetika, infrastruktury a obranný průmysl," uvedl Chigiho palác.
Minulý týden český premiér poslal dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi a premiérům i prezidentům členských zemí EU. Před blížícím se summitem unie ke konkurenceschopnosti se v něm vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Mimo jiné v něm kritizuje vývoj cen emisních povolenek ETS 1 a žádá odklad zahájení systému ETS 2 alespoň do roku 2030. K dopisu dnes novinářům řekl, že Meloniová o něm ví, konkrétnější ale nebyl. Následně na síti X napsal, že se s italskou premiérkou shodl na tom, že Evropská unie musí okamžitě změnit přístup. "Osobně jsem proto paní premiérku pozval do pracovní skupiny přátel konkurenceschopnosti, kterou jsem inicioval," doplnil.