28. 2. 2026 – 13:44 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Práce u počítače vám bere celý den? Odborníci mluví o zásadní změně, která se skutečně vyplatí
Většina lidí tráví osm hodin denně u počítače. Klikají, přepisují data z jedné tabulky do druhé, odpovídají na nekonečné e-maily a večer odcházejí s pocitem únavy, nikoli však s pocitem skutečné hodnoty. Tento model práce považujeme za normu. V roce 2026 už je ale spíš zvykem než nutností.

Svět se totiž začíná dělit na dvě skupiny. Na ty, kteří stále vykonávají rutinní digitální úkony ručně, a na ty, kteří si pořídili agenty.

Encyklopedie, nebo výkonný pomocník?

Slovo agent dnes zaznívá často. Pro někoho jde o další technologický pojem, který má vyvolat dojem revoluce. Ve skutečnosti je princip překvapivě jednoduchý. Běžná umělá inteligence funguje jako velmi schopná encyklopedie. Odpovídá, vysvětluje, navrhuje. Čeká však, až jí položíte otázku. A pravděpodobně vám i správně odpoví. A tím to končí.

AI agent pracuje jinak. Nejen že odpovídá, ale jedná. Nezůstává u doporučení, přebírá odpovědnost za výsledek. Je to v podstatě digitální zaměstnanec, kterému nedáváte seznam úkolů, ale zodpovědnost za výsledek.

Od doporučení k hotovému řešení

Rozdíl nejlépe ukazuje konkrétní příklad. Klasické AI zadáte požadavek na cestu do Paříže a obdržíte seznam památek a tipy na hotely. Agent se podívá do vašeho kalendáře, ověří dostupné termíny, porovná letenky podle rozpočtu, zarezervuje hotel odpovídající vašim preferencím a do e-mailu vám doručí kompletní itinerář včetně potvrzení o platbě. Neptá se na každý mezikrok. Řeší celý proces.

Právě zde nastává zásadní posun. Agent pracuje v souvislostech. Pokud narazí na překážku, nehledá omluvu, ale alternativu. Dokáže vyhodnotit situaci, přizpůsobit strategii a pokračovat směrem k cíli, který jste mu zadali.

Digitální zaměstnanec bez pauzy

Představte si digitálního zaměstnance, který nepotřebuje pauzu, sleduje vývoj ve vašem oboru v reálném čase a reaguje okamžitě. Zadáte mu cíl, například zvýšení prodeje o deset procent, a on samostatně analyzuje databázi zákazníků, identifikuje neaktivní segment, vytvoří personalizovanou nabídku, vyhodnotí odezvu a předloží vám konkrétní výsledky. Ne, samotný návrh, ale konkrétní výsledek.

Nejde o futuristickou představu. Technologie je dostupná už dnes.

Kdo bude práci řídit a kdo ji vykonávat?

Největší paradox současnosti spočívá v tom, že lidé s vysokou odborností tráví čas úkoly, které lze plně automatizovat. Místo strategického myšlení řeší administrativu. Místo inovací spravují procesy. Právě zde vstupují do hry specializované týmy, například pražská softwarová agentura WDF (wdf.agency), která vyvíjí a implementuje AI agenty napříč obory od zdravotnictví až po obranný průmysl.

Otázka tedy nestojí tak, zda je tato technologie určena právě vám. Zásadní otázkou je, kolik času a finančních prostředků jste ještě ochotni investovat do modelu práce, který už dnes není nutností.

Budoucnost nebude patřit těm, kteří klikají rychleji. Patřit bude těm, kteří nastavují cíle a nechávají systémy, aby je plnily.

