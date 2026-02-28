Tohle vám trenér neřekl: Bez aktivace buněk SF-1 v mozku jsou vaše dřepy zbytečné
28. 2. 2026 – 12:44 | Magazín | Žanet Ka
Moderní věda potvrzuje staré pravidlo: všechno je v hlavě. Vědci objevili neurony, které doslova „přepínají“ naše tělo do režimu vyšší vytrvalosti. Proč je pro vaši formu důležitější nervová aktivita než počet zvednutých kilogramů?
Když se rozhodneme dostat do formy, naše první kroky obvykle vedou do posilovny nebo na běžeckou dráhu. Představujeme si, jak nám rostou svaly, jak se nám rozšiřují plíce a jak bez zadýchání vyběhneme schody do pátého patra. Celá naše pozornost se upírá na tělo. Nejnovější, fascinující výzkum publikovaný v prestižním časopise Neuron však naznačuje, že celou dobu možná trénujeme špatný orgán. Ukazuje se totiž, že dokud se nezmění váš mozek, vaše svaly k většímu výkonu prostě „nepřemluvíte“.
Tento objev mění pohled na lidskou vytrvalost a naznačuje, že naše pevná vůle a fyzická konstituce mají mnohem hlubší, neurobiologické kořeny, než jsme si mysleli.
Hypotalamus: Nenápadný ředitel vaší kondice
Vědci z Pensylvánské univerzity se ve své studii na myších zaměřili na oblast, kterou byste si s elitním sportovním výkonem pravděpodobně nespojili. Jde o ventromediální hypotalamus (VMH), část mozku ukrytou hluboko ve středu lebky. Dosud byl VMH známý především jako centrum metabolické regulace- místo, které spouští pocit hladu, žízně nebo ovládá tělesnou teplotu.
Protože ale vytrvalost závisí na tom, jak efektivně tělo hospodaří s palivem a úsilím, vědci pojali podezření, že VMH by mohl hrát roli i v tom, jak se tělo přizpůsobuje zátěži. „V celém mozku, a zejména v hypotalamu, dochází během cvičení k obrovské aktivitě,“ vysvětluje neurovědec J. Nicholas Betley. „Co sakra všechna ta nervová aktivita dělá?“
Odpověď na tuto otázku byla šokující. Ukázalo se, že VMH cvičení nejen pasivně registruje, ale aktivně ho řídí.
Zázračné neurony SF-1: Bez nich trénujete zbytečně
Klíčem k tomuto objevu se staly specifické buňky v hypotalamu, které obsahují protein SF-1. Tyto neurony fungují jako vysoce efektivní dispečeři: shromažďují signály z celého těla, včetně informací o hladině hormonů jako inzulín a leptin, a na základě toho rozhodují, jak bude tělo využívat energii.
Výzkum ukázal, že trénink na běžeckém páse tyto neurony doslova proměňuje:
- Mozek roste s výkonem: Už po jediném cvičení se v buňkách VMH zvýšila exprese růstových faktorů. Po třech týdnech intenzivního běhání se aktivita neuronů SF-1 u myší zdvojnásobila. Mozek si vytvořil nová spojení (synapse), aby dokázal tělo lépe řídit.
- Když mozek mlčí, svaly nerostou: Nejdůležitější test přišel, když vědci tyto buňky SF-1 po tréninku selektivně „umlčeli“. Výsledek byl zdrcující. Myši trénovaly stejně tvrdě, ale dosahovaly minimálního pokroku. Bez povelu z mozku tělo jednoduše nepochopilo, že má zesílit nebo zlepšit vytrvalost. Naopak, když vědci signalizaci těchto buněk posílili, zvířata vykazovala lepší vytrvalost.
Utíkejte, jako by vás honil lev!
Fascinující rozměr do výzkumu vnesla neurovědkyně Dayu Lin z New Yorku. Upozornila na to, že myši se „nerozhodují“ dobrovolně, že se chtějí dostat do formy na plážovou sezónu. Hypotalamus je evolučně nastaven na přežití, nikoliv na fitness.
Tato oblast mozku je totiž úzce spojena s tím, jak zvířata reagují na predátory. Lin se zamýšlí nad tím, zda účinky cvičení na mozek nejsou způsobeny tím, že zvířata běhají, jako by utíkala před smrtelným nebezpečím. Stres z fyzické zátěže mozek interpretuje jako nutnost stát se odolnějším, aby příští „útěk“ byl úspěšnější. Naše vytrvalost je tak možná hluboce zakořeněna v prastarých instinktech přežití.
Proč musíme do posilovny i my, ne jen myši
Ačkoliv myši nejsou lidé a náš energetický systém je mnohem komplexnější, fyziologové jako Mark Hargreaves z Melbourne věří, že tento princip integrativní fyziologie je univerzální. Výzkum by mohl v budoucnu pomoci vyvinout léčbu pro lidi, kteří se zotavují z mrtvice, nebo pro prevenci úbytku svalové hmoty u nemocných.
Ale pozor- žádný lék nenahradí samotný pohyb. Sám neurovědec Betley po těchto experimentech změnil své návyky a doporučuje cvičit 300 minut týdně. „Po 300 minutách týdně jste úplně jiný člověk,“ dodává. Změna se totiž odehraje přímo ve vaší hlavě.