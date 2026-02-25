Kvíz: Rock’n’rollové legendy – víte opravdu, kdo co zpíval?
25. 2. 2026 – 14:01 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Myslíte si, že znáte rockovou historii? Poznat slavný refrén nestačí. Skutečný znalec ví, kdo byl u mikrofonu jako první, kdo kapelu opustil těsně před slávou a která coververze zastínila originál. Otestujte se – bez nápovědy a bez slitování. A ověřte si jaký jste skutečný milovník či milovnice rock’n’rollové hudby.
Rock’n’roll není jen hudba. Je to kronika plná výměn, dramat, návratů a momentů, které změnily dějiny populární kultury. Některé písně si automaticky spojujeme s konkrétními jmény, ale historie bývá složitější. Často stojí za slavným hitem někdo úplně jiný, než si většina posluchačů myslí.
Kapely se rozpadaly i znovu rodily. Zpěváci přicházeli a odcházeli. Někdo začínal v zákulisí a skončil jako světová hvězda. Jiný naopak odešel těsně před největším průlomem. A pak jsou tu skladby, které v nové interpretaci získaly druhý život – někdy dokonce slavnější než ten první.
Právě o těchto detailech je tento kvíz. Nejde o to poznat největší hity. Jde o to vědět, kdo stál u jejich zrodu. Kdo byl původní hlas. Kdo byl součástí kapely ještě před tím, než se zapsala do hudebních dějin.
Troufnete si?