Potupa pro Jindru z Princezny ze mlejna: Aby přežil, musel uklízet záchody
13. 2. 2026 – 6:02 | Magazín | BS
Slavný herec na tom nebyl vždy úplně nejlépe, jak sám prozradil v rozhovoru.
Radek Valenta, který předvčírem oslavil padesátiny, se do povědomí českých diváků zapsal především jako Jindra z legendární pohádky Princezna ze mlejna. Kdo by ale čekal, že si slavný herec po své významné roli jen hověl v přepychu a dostatku, nemohl by být dál od pravdy.
Po natáčení první Princezny se totiž z ničeho nic rozhodl odstěhovat pryč z Česka a utéct hledat štěstí do Ameriky: „To je pravda. To bylo mezi Princeznami ze mlejna. Já jsem si tenkrát řekl, že by to chtělo zkusit něco jiného. Tak jsem tam odjel,“ prozradil herec Blesku před lety.
Jenže následoval kontakt s krutou realitou: „Nemohl jsem dělat divadlo, takže jsem dělal, co bylo potřeba, i to nejhorší. Roznášel jsem jídlo, uklízel jsem záchody, vykládal jsem kamiony. A do toho, protože se mi začalo stýskat po hraní, jsem zkusil pár konkurzů,“ vyprávěl.
Nakonec uznal, že je potřeba za touto životní etapou obrátit list a vrátil se zpět do domoviny. Ani pak ale neměl hned na růžích ustláno: „Deset let jsem byl na volné noze. Obcházel jsem i ředitelny pražských divadel. Ale protože mě neznali, tak ta práce moc nebyla. Hrál jsem všude možně, ničemu jsem se nebránil,“ popisoval Valenta. Nakonec se ho ujalo Divadlo na Palmovce.
Sám herec také přiznává, že vůbec jeho cesta ke slávě proběhla víceméně náhodou: „Byl jsem ve čtvrtém ročníku na pražské konzervatoři, bylo mi sedmnáct, takže jsem nebyl žádný hotový herec. Pan Kachyňa tenkrát točil Prima sezonu a tam jsem byl ve skupině několika kluků, mezi kterými se rozhodoval. A na ten konkurz se zastavil Zdeněk Troška, který hledal představitele Jindry. Tam mě viděl na fotce,“ vyprávěl, jak se vůbec prakticky omylem přimotal k Princezně ze mlejna.
„Natáčely se dva díly, takže zážitků bylo hodně, protože se filmovalo venku a se zvířaty. Spoustu dní jsme pročekali na hotelu, protože slunce vůbec nevylezlo. Pak se říkalo, že všechny sluneční dny toho léta jsou v tom filmu, protože se to točilo na dnešní dobu dlouho. Myslím tři měsíce,“ vzpomínal na legendární pohádku.
„A když už, tak se na to dívám s pobavením, že si uvědomím, jaký jsem byl tele. To jak jsem tam jako by hrál, to nebylo ani herectví. To bylo takové zachycení autentického naivního rozpoložení,“ zkritizoval na závěr svůj mladický herecký výkon.
Dovolujeme si nicméně nesouhlasit: Jindra z Princezny ze mlejna možná neměl hloubku shakespearovského citového spektra, ale právě naopak jeho nestrojená přímost a bezelstnost pomohla divákům naplno uvěřit příběhu a pohádku si jaksepatří užít.