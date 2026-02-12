David Prachař už netají vztah s o 32 let mladší herečkou: "Život je komplikovaná odyssea"
12. 2. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný herec promluvil o rozchodu i novém vztahu s mladičkou kolegyní.
Oblíbený herec David Prachař nedávno způsobil v české mediální krajině mírné pozdvižení, když ho fotografové v době, kdy jsme ještě měli za to, že je ve spokojeném dlouholetém manželství s Lindou Rybovou, přistihli, jak si vykračuje ruku v ruce s mladičkou hereckou kolegyní Sarah Haváčovou.
Nenásledoval nicméně žádný skandál či nepříliš uvěřitelné tutlání. Herec jen otevřeně přiznal, že se s (stále ještě manželkou) Rybovou už před časem rozešel a jejich 23 let trvající manželství je de facto u konce.
„Již delší dobu žijeme odděleně a naše individuální vztahy a záležitosti jsou výhradně našimi osobními rozhodnutími, která před sebou netajíme a jsme s nimi v oboustranném souladu. Na prvním místě pro nás nadále zůstávají naše děti, naše rodiny a vzájemný respekt, který k sobě po celou dobu chováme,“ napsali Prachař a Rybová společně na instagramovém profilu divadla Verze.
Spousta pamětníků se samozřejmě hned jala připomínat i třaskavý začátek vztahu Rybové a Prachaře: Herec byl ženatý s herečkou Danou Batulkovou, kterou podváděl právě s Rybovou, načež došlo i na, lidově řečeno, pár facek.
O dávné minulosti se ale Prachař bavit nechce. Místo toho pro pořad Showtime prozradil, jak na tom je v současnosti: „Nějakým způsobem jsem se stěhoval, organizoval nové bydlení. Život jde dál a myslím, že člověka hodně poznamená, že se musí přizpůsobit novým okolnostem, ale to je život,“ uvedl herec.
„Život je taková komplikovaná odyssea. Ale každé ráno se probudím a jsem šťastný, že žiju,“ pokračoval.
S nejspíš brzy bývalou manželkou Rybovou prý není na nože: „Tam je vše při starém, komunikujeme spolu dobře a spojují nás hlavně děti. Pracovní věci, které s tím souvisí, tak ty nějak umíme oddělit,“ dodal.