"Už to nikdy nebude!" Legendární Zdeněk Troška musí skončit: Plánuje už jen poslední jednu věc

20. 1. 2026 – 6:29 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Slavný režisér měl ještě spoustu plánů, zdraví mu ale bohužel vystavilo ráznou stopku.

Fanoušci, kterých má legendární režisér a autor celé řady filmových hitů Zdeněk Troška opravdu hodně, se musí připravit na nepříjemné zprávy a hořké zklamání. Ikonický režisér už totiž de facto nic tvořit nebude.

A to ne proto, že by snad nechtěl, ale čáru přes rozpočet mu provedlo zdraví: Bakterie, která napadá plíce, mu způsobila zlý kolaps a místo plánované velkolepé show v O2 aréně je na pořadu dne léčení a zotavování.

Troška se na svou velkou revue náležitě těšil a když ve videu fanouškům oznamoval, že se musí rušit, neubránil se slzám. 

V některých médiích nedávno proběhla zpráva, že by se akce nemusela rušit a že se jen přesunula na jiné datum. To ale nyní Troška rázně popřel.

„Už jsem celkem v pohodě. Celkově už se cítím dobře. Ve čtvrtek jdu ještě k paní doktorce na poslední kontrolu,“ prozradil slavný režisér v rozhovoru s eXtra.cz.

„Opravdu není pravda, že ta O2 arena byla jen přesunuta ze začátku na konec února. Někde se to objevilo, ale je to kravina. Je to úplně zrušené,“ uvedl.

A žádné plány na nic podobného nemá ani do budoucna: Už nikdy to nebude,“ prohlásil rezolutně.

„Jediné, co mám v plánu, je to, že v půlce června uděláme vzpomínkovou akci na Helenu Růžičkovou, která by se dožila devadesáti let. Bude se to konat u nás v Hošticích, bude se to jmenovat 90 růží pro Helenu,“ pokračoval.

A pak už možná přijde úplný konec: „Je to ale jediná věc, kterou spácháme. Jinak musím odpočívat,“ zakončil Troška.

