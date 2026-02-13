Netanjahu vyjádřil pochybnosti ohledně případné dohody USA s Íránem
13. 2. 2026 – 6:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump má za to, že vytváří podmínky pro uzavření dobré dohody s Íránem, řekl dnes podle agentury AFP izraelský premiér Benjamin Netanjahu před odletem ze Spojených států.
Podotkl ale, že on sám má pochybnosti ohledně kvality případné dohody. Trump po středečním setkání s Netanjahuem v Bílém domě vyjádřil podporu dalším jednáním s Íránem o jaderné dohodě a naznačil, že ztroskotání rozhovorů by mohlo vést k dalšímu americkému úderu.
Šéf Bílého domu dnes podle agentury Reuters prohlásil, že je třeba, aby se Spojené státy a Írán dohodly. Mohlo by se to podařit během následujícího měsíce, míní Trump. "Musíme uzavřít dohodu, jinak to bude velmi traumatické, velmi traumatické," řekl prezident novinářům.
"Pokud dojde k uzavření dohody, musí obsahovat prvky, které jsou důležité pro Izrael," prohlásil Netanjahu. Mezi ty se řadí zastavení íránského jaderného programu, omezení balistických raket a zastavení podpory takzvané íránské osy, tedy ozbrojených skupin na Blízkém východě napojených na Teherán, připomněl izraelský premiér.
K dosažení dohody by podle Trumpa rovněž mohlo přispět to, že Íránci "si jistě uvědomují, že minule udělali chybu, když dohody nedosáhli," řekl Netanjahu.
Izrael v polovině loňského června provedl sérii úderů proti Íránu, při nichž zasáhl jeho důležitá jaderná zařízení. Útoky zlikvidovaly značnou část vojenského velení země spolu s několika jadernými vědci. Írán mezitím prováděl odvetné raketové útoky na Izrael. Ke konci 12denního vzdušného konfliktu se k izraelským úderům na Írán jednorázově připojily Spojené státy.
V měsících před červnovými údery na Írán jednaly USA s Teheránem o dohodě o jeho jaderném programu ve snaze přimět ho vzdát se obohacování uranu v zemi. Izraelské útoky tyto rozhovory přerušily.
Středeční schůzka Trumpa a Netanjahua byla sedmou od loňského ledna, kdy se Trump vrátil do Bílého domu.