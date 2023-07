Polovina Ruska při vzpouře podporovala Putina, polovina Prigožina, tvrdí Zelenskyj

Polovina Ruska při červnové vzpouře podporovala šéfa Wagnerovy soukromé vojenské společnosti Jevgenije Prigožina a polovina ruského prezidenta Vladimira Putina. V rozhovoru se CNN to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruský prezident nyní podle něj udělá „všechno pro to, aby si upevnil moc“.

„Udělá všechno pro to, aby zastavil a anuloval slávu wagnerovců a všechno, co dělali. Bude se od toho všeho distancovat a bude se snažit intenzivně komunikovat, aby sjednotil společnost,“ řekl na adresu ruského vůdce Zelenskyj.

Putin se po vzpouře příliš na veřejnosti neukazuje. „Po všech těchto událostech, kam se poděl Putin?“ ptal se Zelenskyj. „Jen zřídka chodí ven. Vidíme ho jen v jeho kancelářích a podobně,“ dodal.

Podle některých analytiků se nyní ruský prezident snaží pracovat zejména v zákulisí, aby uklidnil rozbouřené vody v Kremlu a pojistil si svou pozici.

„Udělá všechno pro to, aby si upevnil moc. Provede nezbytné čistky nebo lidi různě přeskupí. Nenechá to jen tak být,“ myslí si například odborník na mezinárodní vztahy Alexander Korolov z australské univerzity v Novém Jižním Walesu. Jak dodal, Putinovy kroky „nemusejí být příliš viditelné pro vnější pozorovatele, ale (ruský prezident) udělá všechno, stejně jako by udělal jakýkoli jiný autoritativní vůdce, aby se ujistil, že jeho pozice je silná, obzvlášť nyní v době války“.

„Polovina Ruska podporovala Prigožina. Polovina Ruska podporovala Putina,“ řekl reportérce CNN ukrajinský prezident. Některé ruské regiony si podle něj nebyly vůbec jisty, koho mají podpořit. „Ukázalo se, že polovina ruské společnosti má vážné pochybnosti,“ dodal Zelenskyj.

Šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin 23. června obvinil ruské ministerstvo obrany, které dlouhodobě kritizoval za neschopnost při vedení války proti Ukrajině, z útoku na své síly. Ty následující den ovládly Rostov na Donu a vyrazily na Moskvu. Pak ale vůdce wagnerovců akci odvolal. Putin nejprve obvinil Prigožina a jeho muže ze zrady, později ale přistoupil na dohodu zprostředkovanou běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, která umožnila Prigožinův odchod do běloruského exilu.