Analytici: Vzpoura wagnerovců podkopala Putinovu sílu doma i v cizině

Víkendová vzpoura Wagnerovy vojenské společnosti pod vedením Jevgenije Prigožina podle odborníků podkopala postavení ruského prezidenta Vladimira Putina. Slabost režimu vnímají ruská elita, mezinárodní společenství, ale i Ukrajinci, kteří se podle toho budou chovat, řekl analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Je to obrovské oslabení putinovského režimu, který není tak všemocný, jak se mohlo zdát, uvedl ředitel Prague Civil Society Centre Rostislav Valvoda.

„Rusko se probudilo do nové reality,“ míní Valvoda. Za bezprecedentní veletoč označil postoj Moskvy, která ráno ostře mluvila o zrádcích a noži do zad a večer udělila Prigožinovi a jeho žoldákům amnestii.

Výhodné pro Putina není podle Havlíčka ani to, že dohodu mezi vzbouřenci a Kremlem zprostředkoval běloruský prezident Alexandr Lukašenko. „Jeho role je zajímavá. Je ale otázkou, zda byl opravdu iniciátorem dohody, nebo jen jejím vykonavatelem,“ dodal Valvoda.

Prigožin se dožadoval výměny vojenského velení ruské armády, obsadil jihoruský Rostov na Donu a konvoj wagnerovců mířil v sobotu do Moskvy. Putin hovořil o „dýce vražené do zad“ a ozbrojené vzpouře. Večer ruský tisk informoval, že se běloruskému vůdci Lukašenkovi povedlo dojednat s Prigožinem návrat bojovníků na základny. Kreml poté oznámil, že Prigožin ani wagnerovci, kteří se akce účastnili, nebudou stíháni a Prigožin se v rámci dohody přestěhuje do Běloruska.

Dění podle Havlíčka zásadním způsobem podkopalo Putinovo postavení. „S ohledem na to, že selhal jako arbitr, který těmto konfliktům měl předcházet a nějak to mediovat,“ uvedl. Situace demonstrovala slabost ruského režimu před tamní elitou i mezinárodním společenstvím. „Vnímají to také Ukrajinci, kteří se podle toho budou chovat,“ dodal. Ukrajina od loňska čelí ruské vojenské invazi a nedávno zahájila protiofenzivu.

„I přes stažení wagnerovců je to převratná událost. Prigožin byl Putinovou loutkou, která ožila a vymkla se jeho kontrole. Je to obrovské oslabení režimu, který stojí na neustálé produkci strachu. Všechny ostatní musíte přesvědčit, že se musíte bát - a Prigožin teď ukázal, že se nebojí,“ poznamenal Valvoda.

Zapojení Lukašenka není podle Havlíčka pro Putina dobrou zprávou. „I z pohledu toho, že si určitě řekne o nějaké výhody sám pro sebe,“ konstatoval. Lukašenkova role může být podle něj autentická a taková, jak ji prezentují běloruská a ruská média. „V minulosti se častokrát pasoval do role jakéhosi vyjednavače. Byl v unikátním postavení, je blízko Kremlu a má přesah do dalších mocenských skupin,“ doplnil. Vydělat může ze svého pohledu i na tom, kdyby se do Běloruska přesunuly s Prigožinem některé oddíly wagnerovců.

Prigožin podle Havlíčka tažení na Moskvu zastavil, protože pro něj nešlo o nejhorší variantu. „Mohl dopadnout daleko hůř,“ uvedl. Pokud nastanou změny na ministerstvu obrany či uvnitř generálního štábu, může být pro něj kompromis zajímavý. „Od začátku zdůrazňoval, že nemá zájem situaci eskalovat na úroveň politického vedení a jde mu o efektivitu té války,“ zmínil Havlíček. Valvoda uvedl, že šéf Wagnerovy soukromé armády zřejmě v Bělorusku dlouho nezůstane, možná se přesune do Afriky.