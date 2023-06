Prigožinova vzpoura podle Macrona ukazuje, jak je Rusko rozdělené

„To vše nás nutí k velké ostražitosti a plně ospravedlňuje podporu, kterou poskytujeme Ukrajincům v jejich odporu,“ uvedl Macron s odkazem na francouzskou pomoc Kyjevu v boji proti ruské agresi.

Wagnerovci v noci na sobotu zahájili tažení na Moskvu, Prigožin se dožadoval výměny vojenského velení ruské armády, se kterým má dlouhodobé spory. Ruský prezident Vladimir Putin hovořil o „dýce vražené do zad“ a ozbrojené vzpouře. Večer Prigožin tažení zastavil, podle ruských médií na základě dohody, kterou zprostředkoval běloruský vůdce Alexander Lukašenko. Podrobnosti dohody nejsou známé, na jejím základě se ale wagnerovci začali stahovat z ruských oblastí. Sám Prigožin se podle ní má přesunout do Běloruska. Kde je oligarcha nyní, není jasné.

Americký prezident Joe Biden a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj spolu v neděli po telefonu hovořili o vývoji situace v Rusku a o situaci na ukrajinské frontě. Zelenskyj během dne o těchto tématech mluvil také s kanadským premiérem Justinem Trudeauem a polským prezidentem Andrzejem Dudou.

„Diskutovali jsme o průběhu ozbrojených střetů a procesech odehrávajících se v Rusku. Svět musí vyvíjet tlak na Rusko, dokud nebude obnoven mezinárodní pořádek,“ uvedl ukrajinský prezident na twitteru. Hovor s Bidenem označil za „pozitivní a inspirativní“ a v prohlášení dodal, že události odhalily slabost Putinova režimu.

I spoke with President @POTUS . A positive and inspiring conversation. We discussed the course of hostilities and the processes taking place in Russia. The world must put pressure on Russia until international order is restored. I thanked the @POTUS for the unflagging…

Telefonní konverzaci Bidena se Zelenským pak potvrdil i Bílý dům, podle kterého lídři obou zemí kromě situace v Rusku mluvili také o ukrajinské protiofenzívě. Americký prezident znovu potvrdil neochvějnou podporu Spojených států Ukrajině.

O telefonátu na téma nepokojů v Rusku se svým americkým protějškem informoval i ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Ten označil ruské úřady za slabé a dodal, že stažení ruských jednotek z Ukrajiny je pro Kreml tou nejlepší volbou. S ministrem obrany Spojených států Lloydem Austinem Reznikov podle svých slov diskutoval také o protiofenzívě Ukrajiny a o krocích k posílení ukrajinských ozbrojených sil.

Zelenskyj se před Bidenem spojil s kanadským premiérem Trudeauem, který na twitteru slíbil Ukrajincům pokračující podporu. Na závěr přišel hovor mezi ukrajinským prezidentem a jeho polským protějškem Dudou, oznámil Zelenskyj.

The last of today's conversations with our partners was with President @AndrzejDuda.



We discussed the latest developments in and how they could affect the course of hostilities and the security situation in the region.



I told him about the situation on the battlefield…