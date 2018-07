Policie obvinila tři lidi, prý kvůli zabíjení tygrů

11:50

Velkým vítězem pondělního setkání amerického a ruského prezidenta v Helsinkách je Vladimir Putin. V komentáři k setkání to v úterý napsal britský list The Guardian. Dle listu The Times zanechala cesta Donalda Trumpa do Evropy nepříjemnou pachuť. Ke spojencům byl totiž hrubý, k Putinovi se choval servilně.