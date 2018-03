Věrně slouží lovcům, umírají s přelámanýma nohama

- Magazín - 0

Přestavte si, že párek v rohlíku na ulici zaplatíte pouze kartou a i z obyčejné trafiky vás vyhodí, když se jim budete pokoušet zaplatit penězi. Alespoň jednou týdně platí v hotovosti jen čtvrtina Švédů, ještě před čtyřmi lety to byla více než polovina. Není se co divit, když obchody a restaurace hotovost odmítají. Fyzické peníze proto mizí z oběhu tak rychle, že to úřady děsí. Za co a kde si za pár let nakoupí lidé, kteří nemají kartu? více