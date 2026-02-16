Šokující vyhazov po 18 letech! Hvězda Ulice nedobrovolně končí, v seriálu už ji neuvidíme
16. 2. 2026 – 9:30 | Magazín | Jana Strážníková
S populárním seriálem se z ničeho nic loučí jedna z jeho dlouhodobých hvězd.
Ani skoro dvacet let nestačí, aby mohl mít herec jistotu, že je jeho role v příběhu nenahraditelná a skálopevná. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil Kryštof Rímský, kterého diváci Ulice znají jako Máru. Respektive znali.
Rímský už totiž Ulici nenatáčí a jeho příběh skončil.
„Přestal jsem točit Ulici, ale díky tomu se otevřely spousty jiných dveří. Můžu tak chystat svůj projekt, na který jsem kvůli Ulici vůbec neměl čas, vracím se k loutkovému divadlu,“ uvedl pro magazín Super.
Nechtěl sdělovat bližší informace nebo podrobnosti ohledně toho, co teď hodlá dělat nebo co přesně stálo za jeho odchodem. Bylo nicméně vidět, že ho odchod pořádně vzal, což by naznačovalo, že neproběhl z jeho rozhodnutí.
Jak ale sám herec naznačil, bez práce nebude. Hraje například také v Divadle U Hasičů, kde měla zrovna premiéra hra Půjdeš mi za svědka, v níž účinkuje s Terezou Rychlou a Tomášem Dastlíkem.
„Je tady super parta a na to, jaký to mělo předporodní bolesti, to dopadlo krásně,“ pochvaloval si úspěšné uvedení nového kusu.