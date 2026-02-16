Dnes je pondělí 16. února 2026., Svátek má Ljuba
Počasí dnes -3°C Občasné sněžení

Šokující vyhazov po 18 letech! Hvězda Ulice nedobrovolně končí, v seriálu už ji neuvidíme

16. 2. 2026 – 9:30 | Magazín | Jana Strážníková

Šokující vyhazov po 18 letech! Hvězda Ulice nedobrovolně končí, v seriálu už ji neuvidíme
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

S populárním seriálem se z ničeho nic loučí jedna z jeho dlouhodobých hvězd.

Ani skoro dvacet let nestačí, aby mohl mít herec jistotu, že je jeho role v příběhu nenahraditelná a skálopevná. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil Kryštof Rímský, kterého diváci Ulice znají jako Máru. Respektive znali.

Rímský už totiž Ulici nenatáčí a jeho příběh skončil.

Přestal jsem točit Ulici, ale díky tomu se otevřely spousty jiných dveří. Můžu tak chystat svůj projekt, na který jsem kvůli Ulici vůbec neměl čas, vracím se k loutkovému divadlu,“ uvedl pro magazín Super.

Mohlo by vás zajímat

Nechtěl sdělovat bližší informace nebo podrobnosti ohledně toho, co teď hodlá dělat nebo co přesně stálo za jeho odchodem. Bylo nicméně vidět, že ho odchod pořádně vzal, což by naznačovalo, že neproběhl z jeho rozhodnutí.

Jak ale sám herec naznačil, bez práce nebude. Hraje například také v Divadle U Hasičů, kde měla zrovna premiéra hra Půjdeš mi za svědka, v níž účinkuje s Terezou Rychlou a Tomášem Dastlíkem.

„Je tady super parta a na to, jaký to mělo předporodní bolesti, to dopadlo krásně,“ pochvaloval si úspěšné uvedení nového kusu.

Tagy:
konec ulice odchod vyhazov herec
Zdroje:
Super.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Čeští hokejisté se utkají v úterním play off na olympijských hrách s Dány

Následující článek

Ministři za SPD budou proti nařízení o dlouhodobém pobytu pro Ukrajince

Nejnovější články