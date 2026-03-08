Trump vzkázal Británii, že už její letadlové lodě na Blízkém východě nepotřebuje
8. 3. 2026 – 8:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump včera večer uvedl, že Británie zvažuje vyslání dvou letadlových lodí na Blízký východ.
Vzápětí ale dodal, že USA už tuto pomoc nepotřebují. Spojené království přitom označil za "kdysi velkého spojence". Šéf Bílého domu se takto vyjádřil v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
"Spojené království, náš kdysi velký spojenec, možná největší ze všech, konečně vážně uvažuje o vyslání dvou letadlových lodí na Blízký východ. To je v pořádku, pane premiére Starmer, už je nepotřebujeme – ale budeme si to pamatovat," vzkázal Trump britskému premiérovi Keiru Starmerovi. "Nepotřebujeme lidi, kteří se zapojují do válek, když už jsme je vyhráli!" dodal prezident Spojených států.
Trump již dříve tento týden prohlásil, že britsko-americké vztahy už nejsou, čím bývaly. Šéf Bílého domu tak reagoval na to, že Británie nechtěla původně Američanům poskytnout své základny v souvislosti s americko-izraelskými útoky na Írán. Británie nakonec povolila Spojeným státům použít své vojenské základny "k provádění obranných operací," řekl Starmer.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno minulého týdne. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.