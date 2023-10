Pogrom v Dagestánu. Běsnící dav se na letišti snažil dopadnout Židy

Na sociálních sítích se šíří děsivá videa z letiště v dagestánské Machačkale. Běsnící dav tam v neděli vyhledává Židy.

Rozlícení muslimové s palestinskými vlajkami vykřikující Alláhu akbar! pátrají po Židech, kteří do města v nejjižnější ruské republice přiletěli z Tel Avivu.

In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

Záběry ukazují dramatické situace uvnitř letištní haly, ale i na ranveji, kam zfanatizovaní jedinci pronikli. Jeden z mužů se dokonce dívá do turbíny letadla, aby se přesvědčil, že se tam některý z Židů neukrývá.

BREAKING: A group of Muslims have broken onto the Makhachkala-Dagestan, Russia airport looking for Jews on a suspected plane from Tel Aviv.



The group could be heard yelling "Allahu Akbar" as some of them reportedly tried breaking into some of the planes.



“Crowds of Rioters on… pic.twitter.com/9JCnwDXltx — Collin Rugg (@CollinRugg) October 29, 2023

Stovky fanatiků v noci obklopily hotel Flamingo, kde se patrně některý z pasažérů z Tel Avivu ubytoval.

„Ukaž svou tvář, nebo tě vytáhneme ven,“ vyhrožují.

A Jewish man checked into the Flamingo Hotel in Khasavyurt, Dagestan in Russia today.



Quickly a crowd gathered in front of the hotel and started shouting:



"Show your face, or we will come into the hotel and pull you out of there!”



This is how a lynch mob looks like pic.twitter.com/zfWcgwkdD9 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

Jiné video zachytilo povykující dav obklopující pasažéra na letišti, kterého si spletl s Židem. Muži, který vysvětluje, že je Uzbek, kontrolují pas a vyslýchají ho.

BREAKING:



The lynch mob which stormed the airport in Dagestan, Russia to search for Jews as a plane was landing from Tel Aviv has found its first “suspected Jew”



He tells them he is Uzbek, but they don’t believe him



“Take his passport, search his phone” pic.twitter.com/9gKteyKFz0 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

Situaci na letišti, kde musel být přerušen provoz, nakonec uklidňuje speciální jednotka OMON.