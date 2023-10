Lídři EU podpořili Izrael a vyzvali k humanitárním přestávkám

Evropská rada „co nejdůrazněji odsuzuje Hamás za jeho brutální teroristické útoky v Izraeli“, stojí v závěrech z jednání, které byly v uplynulých dnech a nocích několikrát přepracovány, aby vyhověly požadavkům všech členských států EU. Na jejich konečné verzi se pracovalo i dnes odpoledne během jednání prezidentů a premiérů sedmadvacítky. „Použití civilistů jako lidských štítů Hamásem je obzvláště politováníhodné zvěrstvo,“ píše se dále v textu.

Izrael má podle unijních lídrů právo na sebeobranu v souladu s mezinárodním právem a mezinárodním humanitárním právem. Představitelé sedmadvacítky znovu zopakovali výzvu adresovanou Hamásu, aby okamžitě propustil všechna rukojmí.

„Evropská rada vyjadřuje své nejhlubší znepokojení nad zhoršující se humanitární situací v Gaze a vyzývá k trvalému, rychlému, bezpečnému a neomezenému přístupu humanitární pomoci k těm, kteří ji potřebují, prostřednictvím všech nezbytných opatření, včetně humanitárních koridorů a přestávek pro humanitární potřeby,“ stojí v závěrečném prohlášení ze summitu.

Podle diplomatických zdrojů až do pozdních večerních hodin shodu blokovalo Španělsko, které požadovalo formulaci významově bližší příměří. Proti tomu se ale postavilo zbývajících 26 zemí. Španělé nakonec ustoupili, prosadili si ale do závěrů zmínku o tom, že se „v blízké době uskuteční mezinárodní mírová konference“, která se bude týkat Blízkého východu.

Pokud jde o termín humanitární pauzy, znamená to, že „se na určitém místě v určitou dobu může deklarovat, že tam bude bezpečno, přičemž může jít o jednostranné rozhodnutí, nebo se o tom mohou dohodnout obě strany“, upřesnil nejmenovaný unijní činitel. Podobně se to v minulosti dělo i v jiných válečných konfliktech. Termín „humanitární pauza“ Češi odmítali, protože podle nich implikoval to, že bude muset Izrael zastavit palbu a nebude moci bránit své území a občany. I jak napsala agentura Reuters, termín „přestávky“ znamená spíše než příměří krátké přestávky v bojích, během kterých může dojít k propuštění rukojmí či průjezdu konvojů s humanitární pomocí.

I na přání České republiky v textu přibylo, že je potřeba zajistit, aby pomoc neskončila v rukou teroristických organizací. Jak tohoto obtížného cíle chce EU dosáhnout, lídři v dnešním prohlášení nespecifikovali.

Česko rovněž prosazovalo zmínku, že je v souvislosti s konfliktem potřeba bojovat proti šíření dezinformací, což se nakonec v dokumentu rovněž objevilo. „Evropská rada připomíná potřebu vyhnout se regionální eskalaci a jednat v tomto ohledu s partnery, včetně palestinské samosprávy,“ shodli se rovněž unijní lídři.

Útok Hamásu ze 7. října si v Izraeli vyžádal podle tamních úřadů na 1400 obětí, především civilistů, dalších více než 220 lidí palestinští ozbrojenci odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Při odvetných náletech v Pásmu Gazy zahynulo podle palestinských úřadů v této oblasti přes 7000 lidí. Hamás Pásmo Gazy ovládá od roku 2007.

Ukrajina chápe, že cesta zemí do Evropské unie je založená na zásluhách a institucionálních změnách a nepožaduje pro sebe výjimky. Uvedl to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, když se na dálku připojil k jednání unijních lídrů v Bruselu. V projevu popsal, jak podle něj Kyjev v přípravách pokročil.

Today, I addressed the European Council summit.



I focused on Ukraine’s EU accession, how security in Europe and the Middle East is connected, and the need for European unity to avert mistakes of the past.



Steps ahead may not be easy. But they need to be taken. pic.twitter.com/M82KoLxS2m