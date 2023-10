Letadla s turisty evakuovanými z Taby přistála v Praze a Brně

V Praze a Brně v sobotu po půlnoci přistála dvě letadla s českými turisty z egyptského letoviska Taba u Rudého moře. Zhruba 500 lidí ho opustilo poté, co tam v noci na pátek zasáhla raketa (nebo dron) zdravotnické zařízení.

Podle Izraele ji vypálili jemenští šíitští povstalci Húsíové a směřovala na jeho území.

Jedna z cestujících na Letišti Václava Havla řekla, že poté, co museli turisté opustit hotel, je doprovázeli vojáci a policisté. Někteří z lidí vypověděli, že přišli jen o několik dní dovolené, část z nich však do Egypta dorazila teprve ve čtvrtek.

Zatím neidentifikovaná střela dopadla v Egyptě na město Taba.

Jde o letovisko u Rudého moře navštěvované i českými turisty a je vzdálené více než 100 km od Gazy ale hned vedle izraelského Eilatu - spekuluje se o střele vypálené z Jemenu.pic.twitter.com/jJqWIfwGK5 — Strategické Myšlení (@StrategickeM) October 27, 2023

Většina z cestujících popisovala situaci jako dobře zvládnutou ze strany delegátů cestovních kanceláří.

Další z českých turistů řekl, že poté, co v osm hodin ráno vstal, slyšel dvě tlumené rány. Nejprve netušil, co se děje. „Potom mi však kolegové řekli, že viděli, jak letí raketa a za ní stíhačka F-35, která ji sestřelila, a dopadlo to blízko nás. Bylo to v bungalovu cítit, jak to nadskočilo a okna se zatřepala,“ vyprávěl.

Češi z Egypta odletěli ve třech letadlech společnosti Smartwings. Jedno přistálo v Brně, další dvě zamířila do Prahy. Z bezpečnostních důvodů letadla cestující nevyzvedala na letišti v Tabě, ale v Šarm aš-Šajchu.

O evakuaci turistů informovalo české ministerstvo zahraničí. Výbuch rakety zranil šest lidí. Žádní Češi mezi nimi nebyli, uvedl mluvčí resortu Daniel Drake.

V letovisku byli pouze klienti cestovní kanceláře Čedok.