Helena Zeťová se v minulosti svěřila s tím, že bojovala s psychickými problémy a myšlenkami na sebevraždu

Zpráva o tragickém úmrtí zpěvačky Heleny Zeťové, která zemřela ve věku 44 let, otřásla českou veřejností. Podle dostupných informací měla zpěvačka vypadnout z okna svého domu v obci Prostřední Bečva, která se nachází v podhůří Beskyd. Událost se stala v pátek ráno a její bezvládné tělo bylo nalezeno pod okny domu. Policie nyní vyšetřuje okolnosti její smrti a byla nařízena pitva, která by měla objasnit, zda šlo o nešťastnou nehodu, nebo o úmyslný čin. Helena Zeťová, známá jako členka někdejšího dívčího tria Black Milk, oslavila své 44. narozeniny teprve v listopadu. Bohužel se však tyto narozeniny staly jejími posledními.

Zpěvačka byla oblíbená nejen díky svému talentu, ale také díky své otevřenosti, kterou projevovala v rozhovorech. V minulosti se svěřila s tím, že bojovala s psychickými problémy a dokonce přiznala, že měla myšlenky na sebevraždu.

V roce 2009 poskytla Helena Zeťová rozhovor, ve kterém se otevřeně rozpovídala o těžkém období svého života. Popsala, jak ji v mládí zasáhla její nerozvážnost, když jako osmnáctiletá nafotila erotické snímky. Tyto fotografie vyvolaly velký rozruch a zpěvačka se ocitla pod obrovským tlakem veřejnosti. Tato situace ji natolik psychicky zasáhla, že zvažovala skok z Nuselského mostu. „Nejsem tak silná, jak se navenek zdám, a určitě nechci být středem pozornosti. Navenek působím tvrdě, aby nebylo vidět, že mám strach. Jen moje máma pozná, když jsem na dně,“ přiznala tehdy.

Zeťová také uvedla, že v těžkých chvílích jí pomohla podpora rodiny a fanoušků. „Chodily mi maily od lidí, kteří mě povzbuzovali. Psali mi například automechanici, že si z toho nemám dělat hlavu, že to byla hloupost, ale že jsem hezká a nemám se za co stydět. Psaly mi i maminky od dětí, které nás poslouchaly, že mě stále mají rády. To mi moc pomohlo,“ vzpomínala zpěvačka. Přesto jí trvalo dlouho, než se dokázala psychicky vzpamatovat a odrazit ode dna.

I po letech ji však vzpomínka na tuto událost trápila. „Dodnes, když ty fotky někde vidím, není mi to příjemné. Nikdy jsem se ale nesnažila obhajovat nebo vysvětlovat, jak se to stalo. Vzala jsem to tak, jak to bylo. Byla to moje chyba,“ řekla tehdy. S humorem dodala, že za honorář, který za focení dostala, si koupila mikrofon, který už také nemá.

Tragický konec života Heleny Zeťové zanechal mnoho otázek, na které se nyní snaží odpovědět policie. Její smrt je velkou ztrátou pro českou hudební scénu i pro všechny, kteří ji měli rádi.