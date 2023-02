Počet obětí zemětřesení přesáhl 40 tisíc, čeští záchranáři se v pátek vracejí domů

Čeští záchranáři v úterý vyprostili ze sutin po zemětřesení v Turecku více než desítku mrtvých, celkem za dobu nasazení v městě Adiyaman už 66. Novináře o tom dnes informoval mluvčí českých hasičů Jakub Kozák. Český tým zatím nezaznamenal žádný problém v bezpečnosti, ve městě je ale podle Kozáka kvůli napětí nasazena armáda a policie. Do Česka se záchranáři vrátí v pátek odpoledne.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes po jednání vlády uvedl, že kabinet bude jednat s Hasičským záchranným sborem o tom, jak oficiálně a důstojně ocenit tým, který v Turecku zasahuje. Hasičům, lékařům a kynologům poděkoval. Ocenil, že čeští hasiči ani na okamžik neuvažovali o opuštění země pod vlivem bezpečnostních aspektů, jako učinily některé jiné státy.

Český tým nadále pracuje ve dvou přidělených sektorech. Těžká technika podle Kozáka pomohla se sundáním jednotlivých panelů, a tak se záchranáři dostávají do nižších pater.

„Evidujeme za dobu nasazení už 66 vyproštěných mrtvých lidí, spolu s námi je v Adiyamanu nasazeno dalších devět záchranných týmů,“ uvedl Kozák. Počet zachráněných se podle něj nezměnil. Už dříve vyprostili dva přeživší a asistovali kolegům z jiného týmu při záchraně ženy.

Kozák uvedl, že v Adiyamanu jsou některé cesty stále uzavřené a slouží pouze pro záchranné práce nebo odvoz sutin. Elektřina a voda nadále nejsou dostupné. Pro zajištění bezpečnosti byla ve městě nasazena armáda a policie. „V oblasti bylo zaznamenáno určité napětí. Týmům se doporučuje, aby při provádění průzkumu nebo při práci na sutinách měli rovněž k dispozici tlumočníky či průvodce. Český tým se s žádným problémem přímo nesetkal,“ doplnil mluvčí. Někteří zahraniční záchranáři se z Turecka předčasně stáhli kvůli zhoršení bezpečnostní situace.

Záchranáři se do ČR vrátí v pátek odpoledne, měli by přiletět v 15:40 na pražské letiště. Letoun pak bude pokračovat do Ostravy, kde se přistání plánuje na 19:35.

Počet obětí zemětřesení, které zasáhlo Turecko a Sýrii minulý týden, přesáhl podle úterních dostupných údajů 40 000. Zraněno bylo přes 100 000 lidí a v Turecku bylo zničeno nebo bude nutno ještě zbourat přes 200 000 bytů. Turecké oblasti postižené zemětřesením opustilo 2,2 milionu lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jde o nejhorší přírodní katastrofu v oblasti za poslední století.