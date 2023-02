Aktualizováno: Erdogan dorazil do oblasti zasažené zemětřesením, obětí je téměř 12 tisíc

Počet obětí pondělního zemětřesení v Turecku a Sýrii už přesáhl 11 700 (z toho 2600 na syrské straně hranice), zraněných je přes 40 tisíc. I po více než padesáti hodinách od ničivých otřesů ale záchranáři nacházejí v troskách budov přeživší. Do zasažené oblasti dorazil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan potvrdil, že v Turecku zahynulo nejméně 8574 lidí, přes dva a půl tisíce mrtvých je podle odhadů na syrské straně hranice. Místní obyvatelé ale vyjadřují nespokojenost s tím, jak státní instituce řídí pomoc postiženým, a tvrdí, že na některých místech zoufalí lidé čekali na záchranáře i desítky hodin. Humanitární zásilky v mrazivém počasí přitom nutně potřebují desítky tisíc lidí bez střechy nad hlavou.

„Kde je teď stát? Kde je?... je to dva dny a nikoho jsme tu neviděli. Děti umrzly k smrti,“ řekl agentuře AFP ve městě Kahramanmaraş Ali, jenž neúspěšně čekal na záchranáře, kteří by pomohli vyprostit jeho zasypaného bratra a synovce.

V blízkém městě Antakya si zase reportérům agentury Reuters postěžovala 64letá Melek, že úřady nechaly lidi na holičkách. „Kde jsou stany? Kde jsou auta s jídlem?... Není tu žádné místo, kde bychom dostali jídlo, jako to bylo při jiných katastrofách. Přežili jsme zemětřesení, ale možná teď zemřeme hlady nebo umrzneme,“ řekla. Také podle ní nebyly ve městě dlouho vidět žádné týmy záchranářů.

Reakci vlády a úřadů na katastrofu kritizoval i šéf opoziční Lidové republikánské strany (CHP) Kemal Kiliçdaroglu, který zemětřesením zasažená místa v provincii Hatay navštívil dříve než prezident. „Zodpovědný je Erdogan. Vláda 20 let nic nedělala, aby připravila zemi na zemětřesení,“ poznamenal opoziční lídr ve videu na sociálních sítích. Podle něj měla vláda do záchranných prací rychleji a více zapojit vojáky a také horníky, kteří mají se záchranou zavalených zkušenosti.

Čína poskytne pomoc ve výši 30 milionů jüanů (asi 97,3 milionu korun) pondělním zemětřesením postižené Sýrii. Pomoc pro oběti v této zemi hodlají poslat také Spojené státy, které zdůraznily, že budou spolupracovat jen se syrskými nevládními organizacemi a pomoc bude určená výhradně „syrskému lidu, nikoli vládě v Damašku“, kterou Washington neuznává. Jak Čína tak USA už poslaly první pomoc do Turecka, informovaly tiskové agentury.

Co do počtu obětí jde o nejničivější zemětřesení za posledních více než deset let od chvíle, kdy v roce 2011 zahynulo v japonské prefektuře Mijagi téměř 20 000 lidí. Podle tureckých úřadů se do záchranných operací zapojilo skoro 100 000 lidí, včetně týmů z jiných zemí.

Česko pošle do Turecka generátory a spací pytle, pomůže i Sýrii

Česko vyslalo do Turecka tým 68 záchranářů, který přistál v úterý a v noci na dnešek začali jeho členové vyhledávat zavalené v sutinách ve městě Adiyaman. V týmu jsou vedle hasičů i lékaři, stavební inženýři či kynologové. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského je podle potřeby připravena pomoct vedle hasičů a Správy státních hmotných rezerv i Asociace výrobců a distributorů zdravotnických prostředků.

Česká republika je podle Lipavského připravena případně prodloužit desetidenní pobyt týmu záchranářů a zvýšit i finanční a materiální pomoc. Postupuje podle žádostí o podobu pomoci z Turecka. Do země pošle příští týden generátory a spací pytle, monitoruje další požadavky, uvedl Lipavský po dnešním jednání kabinetu. V Turecku se po zemětřesení stále pohřešuje jedna Češka, která má v této zemi trvalý pobyt.