Turecko zakročí proti rabování, slíbil Erdogan v oblasti postižené zemětřesením

Nejméně 25 000 mrtvých už si podle poslední bilance vyžádalo pondělní zemětřesení v Turecku a Sýrii. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan aktualizoval bilanci své země na 21 848 obětí, informace ze Sýrie hovoří o 3553 mrtvých. Zraněných jsou v obou zemích desetitisíce, počet evakuovaných se blíží sto tisícům. Na návštěvě postižené oblasti Erdogan prohlásil, že vláda podnikne rázné kroky proti lidem, kteří se podílejí na rabování a dalších zločinech v zasažených místech.

„Vyhlásili jsme výjimečný stav,“ řekl při návštěvě oblasti katastrofy Erdogan. „To znamená, že od nynějška by lidé, kteří se podílejí na rabování nebo únosech, měli vědět, že se na ně vztahuje pevná ruka zákona.“ Nebylo ale jasné, jaké případy únosů má na mysli.

Na jihovýchodě Turecka se působením zemětřesení zřítily tisíce budov. Mezi osobami, které úřady v této souvislosti zatkly, je podnikatel z provincie Gaziantep a jedenáct podnikatelů z provincie Şanliurfa, uvedla turecká agentura DHA. Později agentura Anadolu informovala o zatčení pěti desítek lidí v osmi postižených provinciích v souvislosti s rabováním.

Bezpečnost v zóně zemětřesení se dostala do centra pozornosti poté, co tam dnes rakouská armáda a německé záchranné organizace pozastavily práce. Zdůvodnily to „stále obtížnější bezpečnostní situací“ a obavami o bezpečnost záchranářů. Příslušníci rakouské specializované jednotky mezitím odpoledne záchranné práce zčásti obnovili. Chrání je turecká armáda.

Erdogan také řekl, že v jižním Turecku jsou stovky tisíc budov neobyvatelné a že úřady brzy zahájí proces přestavby. „Plánovali jsme přestavbu statisíců budov,“ řekl. „Během několika týdnů začneme podnikat konkrétní kroky.“

Zemětřesení o síle 7,8 stupně a stovky následných otřesů zasáhly především jih Turecka, pocítil je však také severozápad Sýrie. Záchranáři i za mezinárodní spolupráce stále prohledávají trosky domů, přičemž operací se účastnil také český tým, který v pátek ráno ve městě Adiyaman vyprostil dva přeživší ze sutin zřícených domů. Šance na nalezení dalších přeživších jsou poměrně malé, i vzhledem k trvale nízkým teplotám.

Do krizových operací je zapojeno přes 166 000 pracovníků. Erdogan a turecké úřady čelí v posledních dnech opakovaně kritice za nedostatečně rychlou a kvalitní pomoc.

Následky zemětřesení v Turecku | zdroj: Profimedia