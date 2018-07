Plány revanšistů zhatí naši komunisté boubelatí

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Komunisté se nemění, své politické krédo mají v genech. Potvrzuje to jejich provolání, kterým doprovodili souhlas s podporou koalice ANO a sociální demokracie.

Komunisté mají své politické krédo zapsáno hluboko v genech. Potvrzuje to jejich provolání národu (tady), kterým doprovodili souhlas s podporou koalice ANO a sociální demokracie.

Členové Babišova hnutí a sociální demokraté by si ho měli přečíst. Aby věděli, do jakého holportu vstupují. A pak by měli zčervenat až zrudnout a za podporu komunistů se stydět.

Slyšíte bubínky a píšťaly?

Kdysi komunisté hubili miliardáře a sociální demokraty jako americké brouky (mandelinky). Teď jim otevřou dveře k vládě.

Potvrzuje to platnost rčení časy se mění. Nemění se však komunisté. Alespoň ti z Čech a Moravy si své názory podrželi. Důkazem je prohlášení, které připojili k souhlasu s podporou (eufemicky tolerancí) menšinové koalice.

Jako vždy, i tentokrát ujišťují, že jim leží na srdci "zájmy lidí, stabilita a suverenita naší země a mír". Především ale vysvětlují, proč se obětují, zvednou ruce pro vládu a zavážou se, že jí nevysloví nedůvěru.

"Jsme si vědomi i hlubokých rozdílů v názorech na zahraniční politiku, obranu a bezpečnost naší země, řešení daňové politiky i rozdílných názorů na rozsah zákona o celostátním referendu. Nechceme však návrat zkorumpované pravice a pohrobků Sudetoněmeckého landsmanšaftu," píše se v prohlášení.

Hned je vše jasné – komunisté s Andrejem Babišem a Janem Hamáčkem postaví hráz proti landsmanšaftu, jehož příslušníci v rajtkách a za zvuků bubínků a píšťal se už-už chystají napochodovat do pohraničí.

Kam se poděla demokracie?

Stanovisko KSČM k podpoře vlády ANO 2011 a ČSSD z 30. 6. 2018 je zajímavé žlučovitou kritikou polistopadových poměrů, které zlikvidovaly komunistické výdobytky. A dokonce – demokracii! Věřte-nevěřte, raději se ale přesvědčte, v dokumentu se doslova píše: "Demokratické hodnoty se postupně vytrácely."

Jaké demokratické hodnoty se po listopadu 1989 vytratily? O tom už komunisté nepíšou.

Kdoví, třeba mají na mysli vedoucí úlohu komunistické strany ("demokraticky" zakotvenou v ústavě jako nejvyšší princip), která jim garantovala vládu nad zemí na věčné časy. Anebo "demokratickou" justici, která nepohodlné kritiky režimu posílala za mříže, či dokonce na popraviště.

V prohlášení dávají komunisté také najevo, jak hluboko jim leží v žaludcích návrat majetků těm, kterým ho ukradli, nebo jejich potomkům, případně jejich odškodnění. "… (polistopadové vlády) měly jedno společné, připravit a provést zásadní majetkový převrat velkými restitucemi a zprivatizováním veřejných hodnot," zdůrazňují.

Takže aspoň zdaníme církevní majetek, který (neradi) vracíme.

Našinec pod bičem otrokářů

Z prohlášení je patrné, že komunistům se stýská po samostatné a nezávislé republice řízené (z Kremlu) sovětskými bratry, kteří po listopadu 1989 odešli.

"… náš stát se stával polokolonií…," upozorňují. A vlády šly cynicky za svým cílem – "… z České republiky vytvořit poslušného vazala SRN a USA. Shodná falešná priorita tzv. přátelských transatlantických vazeb nás dovedla do členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii."

Takže bacha na západní agenty, zejména ty z Wall Streetu, ale také na revanšistické kolonisty z Berlína. Vojín Jasánek o tom ví své:

Prohlášení místy připomíná scénář katastrofického filmu. Zejména věta: "Tzv. církevní restituce a otevřené paktování se Sudetoněmeckým krajanským sdružením jen naznačovaly, co dalšího se má v České republice odehrát."

Za touto větou by mělo následovat něco děsivého. Nějaké kolosální spiknutí. Co se ale po restitucích a paktování odehraje? Že by zmíněný příchod sudetských Němců do pohraničí?

... a hlavně mír

Pokud dočtete prohlášení až do konce, může aspoň některé z vás uklidnit ujištění, že "KSČM stojí na straně lidí, hájí suverenitu naší země a mír".

Spát tedy můžeme klidně, protože plány revanšistů zhatí… Dál to přece znáte:

Přiznávám však, že vědomí o komunistech stojících na mé straně mě neuklidňuje, spíš naopak. A vím, že s tímhle pocitem nejsem osamocen.

Napsal jsem tedy ústřednímu výboru mail, ve kterém jsem aparátčíky upozornil, že si nepřeji, aby stáli na mé straně. Vyzval jsem je, aby ode mě odstoupili. Odpovědi jsem se však nedočkal.

A protože komunisté vydávají jedno prohlášení za druhým, ve kterém národ ubezpečují o své péči a ochraně, připojuji videovzkaz adresovaný opačným směrem a aktuální "až na věčné časy":